Gde su radnici najproduktivniji? Ovo je detaljan spisak
NE stvaraju svi radni sati istu ekonomsku vrednost. Razlika na vrhu je zapanjujuća: Irska generiše više od 50% veću vrednost po satu od većine razvijenih ekonomija.
Međutim, ovi podaci dolaze sa jednom važnom napomenom. U zemljama poput Irske i Luksemburga, produktivnost je značajno povećana multinacionalnim kompanijama koje preusmeravaju profit, što može naduvati BDP u odnosu na stvarnu domaću proizvodnju.
Koristeći podatke OECD-a, ova vizuelizacija pokazuje gde su radnici najproduktivniji - ali i šta stoji iza tih razlika.
BDP po radnom satu po zemljama
Sa proizvodnjom od 151 dolar po satu, izraženom u dolarima prilagođenim kupovnoj moći (PPP), Irska se nalazi daleko ispred ostalih.
Produktivnost Irske je u velikoj meri rezultat prisustva multinacionalnih kompanija, posebno u tehnološkom i farmaceutskom sektoru. Poređenja radi, kada se bruto nacionalni dohodak (BND) koristi kao alternativna mera, produktivnost Irske pada za 31% na 115 dolara.
Norveška (132 dolara) i Luksemburg (125 dolara) takođe imaju specifične strukturne prednosti. Norvešku podržava snažan energetski sektor, dok finansijska industrija značajno povećava proizvodnju Luksemburga. Međutim, čak i u slučaju Luksemburga, produktivnost pada za čak 54% kada se meri kroz BND.
Zemlje sa većim udelom kapitalno intenzivnih ili industrija zasnovanih na znanju, kao što su tehnologija, finansije i farmaceutska industrija, generalno stvaraju veću vrednost po satu rada.
S druge strane, ekonomije koje se više oslanjaju na poljoprivredu, turizam ili usluge sa nižom dodatom vrednošću imaju tendenciju da beleže niže nivoe produktivnosti.
Ovo objašnjava zašto su zemlje poput SAD (97 dolara) i Nemačke (88 dolara) iznad proseka OECD-a od 71 dolara, zahvaljujući snažnim industrijskim i inovativnim sektorima, dok su druge zemlje mnogo niže na listi.
(Visual Capitalist)
