Ekonomija

Iračko ministarstvo za naftu: U narednih nekoliko dana nastavljamo sa izvozom na svim poljima

D.D.

18. 04. 2026. u 16:30

IRAČKO ministarstvo za naftu saopštilo je danas da će u narednih nekoliko dana nastaviti izvoz sa svih naftnih polja.

Ирачко министарство за нафту: У наредних неколико дана настављамо са извозом на свим пољима

PROFIMEDIA / IMAGO / imago stock&people

- U kontaktu smo s tankerima i velikim kompanijama kako bismo ugovorili izvoz nafte, a vrata su otvorena svim kompanijama-  rekao je portparol ministarstva Sahib Bazoun za iračku novinsku agenciju, prenosi Al Džazira.

Kako je rekao, za nekoliko dana ta zemlja će nastaviti izvoz nafte, kao i da su sva polja spremna.

(Tanjug)

 

Koja zemlja ima najviše vremenskih zona? Ima ih čak 12 - ovde sunce nikad ne zalazi

Koja zemlja ima najviše vremenskih zona? Ima ih čak 12 - ovde sunce "nikad ne zalazi"