Iračko ministarstvo za naftu: U narednih nekoliko dana nastavljamo sa izvozom na svim poljima

IRAČKO ministarstvo za naftu saopštilo je danas da će u narednih nekoliko dana nastaviti izvoz sa svih naftnih polja.

- U kontaktu smo s tankerima i velikim kompanijama kako bismo ugovorili izvoz nafte, a vrata su otvorena svim kompanijama- rekao je portparol ministarstva Sahib Bazoun za iračku novinsku agenciju, prenosi Al Džazira.

Kako je rekao, za nekoliko dana ta zemlja će nastaviti izvoz nafte, kao i da su sva polja spremna.

