Lažni evri preplavili Evropu: Koje novčanice se najviše falsifikuju

SVET vodi tihi rat protiv jedne od najstarijih kriminalnih aktivnosti, dok tehnologija omogućava da falsifikati postaju sve uverljiviji i teži za otkrivanje.

Foto: Mario Kelichhaus / Panthermedia / Profimedia

Krivotvorenje novca više nije posao sitnih kriminalaca sa improvizovanim štamparijama. Danas je to globalni problem vredan milijarde evra, od zaplenjenih lažnih novčanica u Evropi do zloglasnih severnokorejskih „superdolara“.

Krivotvorenje novca postoji vekovima, ali je u 21. veku dobilo novu dimenziju. Lažni novac se više ne pravi samo u skrivenim garažama, već iza pojedinih operacija stoje organizovane kriminalne mreže, pa čak i države. Prema procenama američkog Ministarstva finansija, u opticaju se u svakom trenutku nalazi između 70 i 200 miliona dolara falsifikovanih novčanica. To znači da na svakih 10.000 pravih dolara dolazi jedna lažna novčanica.

Rekordne zaplene u Evropi

U februaru 2026. godine, u okviru operacije Europola „DECOY III“, sprečen je ulazak oko 1,2 milijarde evra falsifikovanog novca na evropsko tržište. Policijske i carinske službe iz 18 zemalja zaplenile su više od sedam miliona lažnih novčanica i kovanica.

Podaci Evropske centralne banke pokazuju i pozitivan trend – tokom 2024. godine iz opticaja je povučeno 554.000 falsifikovanih euro novčanica, što je oko 18 lažnih primeraka na milion originalnih, znatno manje nego ranijih godina.

Najčešće se falsifikuju novčanice od 20 i 50 evra, koje čine više od 75% svih otkrivenih slučajeva. Stručnjaci ovaj pad povezuju sa sve većim korišćenjem bezgotovinskog plaćanja u EU.

U SAD je situacija drugačija zbog globalne dominacije dolara. Najčešće se falsifikuje novčanica od 20 dolara, dok je van SAD najtraženija meta ona od 100 dolara.

„Superdolar“ iz Severne Koreje

Najpoznatiji i geopolitički najosetljiviji slučaj vezan je za Severnu Koreju. Prema svedočenjima prebeglih izvora, režim je još krajem 1970-ih pokrenuo operacije finansiranja države putem falsifikovanih američkih dolara.

Rezultat je bio tzv. „superdolar“ – gotovo savršena kopija američke novčanice, koju je Severna Koreja proizvodila industrijski pomoću visokopreciznih štamparskih mašina. Američke vlasti su do sada zaplenile oko 50 miliona takvih falsifikata.

Problem nije samo količina, već i izuzetno visoka kvaliteta izrade. Interpol je 2006. godine izdao posebnu „narandžastu obaveštenje“ kako bi upozorio policije širom sveta.

Prema navodima, falsifikovane novčanice su distribuirane kroz složene mreže, uključujući i diplomatske kanale.

Nova generacija falsifikata

Danas se koriste i napredne tehnologije poput 3D štampe visoke rezolucije i veštačke inteligencije, što otežava otkrivanje lažnog novca.

Kao odgovor, banke i institucije uvode sisteme veštačke inteligencije i mašinskog učenja u uređaje za proveru novčanica, koji u realnom vremenu analiziraju sumnjive uzorke.

Budućnost gotovine

Stručnjaci smatraju da bi fizički novac mogao postepeno da nestane. Prema procenama, do 2035. godine gotovina bi mogla pasti na samo 5% ukupnih plaćanja.

Ipak, digitalna budućnost donosi i nove rizike – pitanja privatnosti, kontrole podataka i finansijske sigurnosti.

(Telegraf Biznis/Dnevno)

BONUS VIDEO