LIČNI BANKROT - DA LI JE OVO MOGUĆE U SRBIJI? Na Zapadu "slamka spasa" - A evo šta kaže naš zakon

IZ NARODNE banke Srbije navode da u našem pravnom sistemu ne postoji mogućnost da građani Republike Srbije proglase lični bankrot.

Foto D. Pozderović

Zakonodavstvo Srbije dozvoljava postupke stačaja za pravna lica i preduzetnike. Međutim, pojedinac nema formalni pravni mehanizam da kroz sudski postupak otpiše dugove.

U SAD i mnogim zemljama Evropske unije lični bankrot proces koji dozvoljava pojedincima sa velikim dugovima da, pod određenim uslovima, restrukturiraju ili otpišu dugove i tako dobiju pravo na "novi početak".

Kako se navodi na sajtu Narodne banke Srbije, važećim Zakonom o stečaju, uređeni su uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja samo nad pravnim licima, koji se u smislu tog zakona sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom, tako da u našem pravnom sistemu ne postoji mogućnost da građani Republike Srbije proglase lični bankrot, s obzirom na to da ne postoji propis kojim se uređuje institut ličnog stečaja (bankrota).

Međutim, Programom za rešavanje problematičnih kredita za period 2018-2020. koji predstavlja strateški dokument koji je usvojila Vlada Republike Srbije, definisane su oblasti koje nadležne institucije treba da sagledaju u cilju rešavanja problematičnih kredita.

Programom je, između ostalog, predviđeno da radna grupa dodatno razmotri pitanja u vezi sa uvođenjem pravnog okvira stečaja preduzetnika, kao prvog koraka ka eventualnom uvođenju stečaja (bankrota) fizičkih lica u budućnosti.

U skladu sa ovim dokumentom donet je Akcioni plan Vlade Republike Srbije za sprovođenje Programa kojim su, između ostalog, definisane aktivnosti Radne grupe s tim u vezi, kao i rokovi njihovog preduzimanja.

- Ističemo da Narodna banka Srbije podržava oprezan pristup sagledavanju opcije uvođenja ličnog stečaja (bankrotstva) u domaći pravni okvir. Ukazujemo i da Narodna banka Srbije nije određena kao institucija koja bi bila nosilac neke od konkretnih aktivnosti predviđenih tim akcionim planom jer je već realizovala sve aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita, ali će kroz učešće svojih predstavnika u radu međuinstitucionalne Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita nastaviti da podržava sprovođenje Programa Vlade - naveli su iz NBS.

Iako zakonom, kako dalje ističu, nije propisana mogućnost da građanin proglasi lični bankrot, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga predviđena je situacija u koju može doći građanin koji ima obaveze prema banci po osnovu kredita ili po drugom osnovu.

- Tim zakonom je propisano da ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može uticati – banka na zahtev korisnika, može proglasiti zastoj u otplati (moratorijum) za određeni period, u kome banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje. Banka može svojim unutrašnjim aktima propisati kriterijume za proglašenje zastoja u otplati. Takođe, korisnik kredita u svakom trenutku ima mogućnost da banci podnese pisani zahtev za produženje roka otplate kredita, što rezultira nižom mesečnom obavezom, s tim što se mora imati u vidu da će pri produženju roka otplate kredita korisnik imati veću obavezu po osnovu ukupne kamate koju plaća banci - naveli su iz NBS.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

NAŠE ŽENE SU PREDUZETNICE ŠANSE - Pomoć ženskom preduzetništvu