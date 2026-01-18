LIČNI BANKROT - DA LI JE OVO MOGUĆE U SRBIJI? Na Zapadu "slamka spasa" - A evo šta kaže naš zakon
IZ NARODNE banke Srbije navode da u našem pravnom sistemu ne postoji mogućnost da građani Republike Srbije proglase lični bankrot.
Zakonodavstvo Srbije dozvoljava postupke stačaja za pravna lica i preduzetnike. Međutim, pojedinac nema formalni pravni mehanizam da kroz sudski postupak otpiše dugove.
U SAD i mnogim zemljama Evropske unije lični bankrot proces koji dozvoljava pojedincima sa velikim dugovima da, pod određenim uslovima, restrukturiraju ili otpišu dugove i tako dobiju pravo na "novi početak".
Kako se navodi na sajtu Narodne banke Srbije, važećim Zakonom o stečaju, uređeni su uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja samo nad pravnim licima, koji se u smislu tog zakona sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom, tako da u našem pravnom sistemu ne postoji mogućnost da građani Republike Srbije proglase lični bankrot, s obzirom na to da ne postoji propis kojim se uređuje institut ličnog stečaja (bankrota).
Međutim, Programom za rešavanje problematičnih kredita za period 2018-2020. koji predstavlja strateški dokument koji je usvojila Vlada Republike Srbije, definisane su oblasti koje nadležne institucije treba da sagledaju u cilju rešavanja problematičnih kredita.
Programom je, između ostalog, predviđeno da radna grupa dodatno razmotri pitanja u vezi sa uvođenjem pravnog okvira stečaja preduzetnika, kao prvog koraka ka eventualnom uvođenju stečaja (bankrota) fizičkih lica u budućnosti.
U skladu sa ovim dokumentom donet je Akcioni plan Vlade Republike Srbije za sprovođenje Programa kojim su, između ostalog, definisane aktivnosti Radne grupe s tim u vezi, kao i rokovi njihovog preduzimanja.
- Ističemo da Narodna banka Srbije podržava oprezan pristup sagledavanju opcije uvođenja ličnog stečaja (bankrotstva) u domaći pravni okvir. Ukazujemo i da Narodna banka Srbije nije određena kao institucija koja bi bila nosilac neke od konkretnih aktivnosti predviđenih tim akcionim planom jer je već realizovala sve aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za rešavanje problematičnih kredita, ali će kroz učešće svojih predstavnika u radu međuinstitucionalne Radne grupe za izradu Strategije za rešavanje problematičnih kredita nastaviti da podržava sprovođenje Programa Vlade - naveli su iz NBS.
Iako zakonom, kako dalje ističu, nije propisana mogućnost da građanin proglasi lični bankrot, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga predviđena je situacija u koju može doći građanin koji ima obaveze prema banci po osnovu kredita ili po drugom osnovu.
- Tim zakonom je propisano da ako u toku trajanja ugovornog odnosa nastupe okolnosti koje korisnika dovode u teško imovinsko stanje, odnosno druge bitne okolnosti na koje korisnik ne može uticati – banka na zahtev korisnika, može proglasiti zastoj u otplati (moratorijum) za određeni period, u kome banka ne obračunava zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje. Banka može svojim unutrašnjim aktima propisati kriterijume za proglašenje zastoja u otplati. Takođe, korisnik kredita u svakom trenutku ima mogućnost da banci podnese pisani zahtev za produženje roka otplate kredita, što rezultira nižom mesečnom obavezom, s tim što se mora imati u vidu da će pri produženju roka otplate kredita korisnik imati veću obavezu po osnovu ukupne kamate koju plaća banci - naveli su iz NBS.
(Mondo)
BONUS VIDEO:
NAŠE ŽENE SU PREDUZETNICE ŠANSE - Pomoć ženskom preduzetništvu
Preporučujemo
NOVA EKONOMSKA MAPA EVROPE: Ovo su najveće EU ekonomije u 2026.
16. 01. 2026. u 09:01
DA TI SE ZAVRTI U GLAVI: Koliko zaista zarađuju piloti?
24. 12. 2025. u 11:22
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)