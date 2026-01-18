JEDINSTVEN ODGOVOR EVROPLJANA: "Trampova pretnja carinama neprihvatljiva i iznenađujuća" - Ne pristaju na ucene

LIDERI evropskih zemalja kojima je američki predsednik Donald Tramp u subotu zapretio novim carinama, zbog njihovog protivljenja njegovoj nameri da kupi ostrvo Grenland, ocenili su najnoviji potez SAD kao pogrešan, neprihvatljiv i iznenađujuć, najavljujući jedinstven odgovor Evropljana.

Foto: Profimedia

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je sinoć da su Sjedinjene Američke Države napravile grešku preteći novim carinama evropskim zemljama, dok je francuski predsednik Emanuel Makron ocenio potez SAD kao neprihvatljiv.

- Primena carina na saveznike radi težnje ka kolektivnoj bezbednosti saveznika NATO-a je potpuno pogrešna. Naravno, o tome ćemo direktno razgovarati sa američkom administracijom - rekao je Starmer, prenosi Rojters. On je ponovio stav Velike Britanije da je budućnost Grenlanda odluka koju će doneti Danska i Grenland.

Na najavu carina sinoć je reagovao i predsednik Francuske Emanuel Makron, koji je poručio da su te američke pretnje neprihvatljive.

- Nikakva zastrašivanja ili pretnje ne mogu uticati na nas. Carinske pretnje su neprihvatljive - poručio je Makron na mreži Iks nakon što je američki predsednik Donald Tramp obećao nove carine protiv Francuske i sedam evropskih zemalja koje ne prihvataju sporazum o potpunoj američkoj akviziciji Grenlanda.

Foto: Profimedia Tekst potpisa

Francuski predsednik je istakao da će Evropljani odgovoriti jedinstveno i koordinisano kako bi se obezbedilo poštovanje evropskog suvereniteta, preneo je "Figaro".

Makron je, takođe, podsetio da je Francuska u ime suvereniteta i nezavisnosti naroda odlučila da se pridruži vojnoj vežbi koju je Danska organizovala na Grenlandu.

- Mi stojimo iza ove odluke. To je takođe zato što je bezbednost na Arktiku i na granicama naše Evrope u pitanju - poručio je Makron.

Švedski premijer Ulf Kristerson je, u svojoj reakciji na Trampovu najavu, rekao: - Nećemo dopustiti da nas ucenjuju - prenosi danas Bi-bi-si.

- Švedska trenutno ima intenzivne razgovore sa drugim zemljama EU, Norveškom i Velikom Britanijom kako bi se pronašao zajednički odgovor - naveo je on.

Istim povodom oglasio se i ministar spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen, koji je ocenio da je američka pretnja "došla kao iznenađenje".

U međuvremenu, nemački član Evropskog parlament Manfred Veber, šef konzervativne grupe EPP, rekao je da je Trampov potez pokrenuo pitanja o trgovinskom sporazumu EU i SAD o kojem se pregovaralo prošle godine, a koji tek treba da bude ratifikovan.

- EPP je za trgovinski sporazum EU i SAD, ali s obzirom na Trapove pretnje u vezi sa Grenlandom, odobrenje nije moguće u ovoj fazi - napisao je Veber na mreži Iks.

Američki predsednik Donald Tramp je juče najavio uvođenje kaznenih carina za Nemačku, Francusku i šest drugih evropskih zemalja, navodeći kao razlog nesaglasnost oko pitanja američkog preuzimanja Grenlanda.

- Počev od 1. februara, Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija i Finska suočiće se sa carinama od 10 odsto na robu koja se isporučuje u Sjedinjene Države - napisao je Tramp u objavi.

On je najavio da će od 1. juna 2026. godine carine biti povećane na 25 odsto i ostaće na snazi "sve dok se ne postigne sporazum o potpunoj predaji Grenlanda".

Američki predsednik je poručio da SAD moraju da poseduju Grenland radi bezbednosti Arktika, ocenivši da bi u suprotnom Rusija ili Kina preuzele to ostrvo.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje