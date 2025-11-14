I SLOVAČKA IZUZETA OD AMERIČKIH SANKCIJA: Ruska nafta može da teče

OVO izuzeće traje godinu dana, izjavila je danas ministarka ekonomije Slovačke Denisa Sakova.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Nakon što je Mađarska izuzeta od američkih sankcija ruskim naftnim kompanijama, Slovačka je sada takođe izuzeta od isporuke ruske nafte, prenosi grčki portal Pronjuz.

Ovo izuzeće traje godinu dana, izjavila je danas ministarka ekonomije Slovačke Denisa Sakova.

Rafinerija Slovnaft u Slovačkoj je u vlasništvu mađarske naftne kompanije MOL, napominje se u članku.

Podsetimo, Mađarska je dobila potpuno izuzeće od američkih sankcija, potvrdio je premijer te zemlje Viktor Orban nakon sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Mađarski premijer je rekao da je Mađarska dobila neograničeno izuzeće od američkih sankcija u slučaju naftovoda "Družba".

(Alo)