LOŠ DAN ZA KRIPTOVALUTE: Bitkoin pao za 6,55%

VREDNOST bitkoina je danas u 15.15 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 6,55 odsto na 82.065,44 evra.

Foto Shutterstock

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 108,55 milijardi evra, što je znatno više nego juče.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 16 u kategoriji "ekstremni strah", što je neznatno poboljšanje u odnosu na juče kada je bio na nivou 15 u istoj kategoriji. Analitičari objašnjavaju da je pad bitkoina povezan sa porukama iz američke centralne banke.

Neki članovi odbora Federalnih rezervi ne misle da će kamatne stope uskoro biti snižene, pa su investitori postali oprezniji, prenosi Koindesk. Kada se očekuje da će kamate ostati visoke duže vreme, ljudi obično manje ulažu u rizičnu imovinu, poput bitkoina, jer im je sigurnije da novac drže u dolarima ili obveznicama.

Kriptovalute su teško pogođene padom sentimenta u tehnološkom sektoru i generalnim smanjenjem želje za rizikom. Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 8,25 odsto na 2.699,62 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 4,72 odsto na 783,13 evra. Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 9,52 odsto na 119,17 evra, a avalanš (AVAX) za 10,47 odsto na 13,14 evra. Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,6 evra, što je za 10,01 odsto više nego juče. Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.

Najveći rast trenutno beleže kriptovalute LSK, ZEC i STRK.