OVAKO ĆE SRBI U DIJASPORI MOĆI DA SE PRIJAVE ZA LEGALIZACIJU: Ministarka Sofronijević otkrila sve detalje

MINISTARKA građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević najavila je danas, prilikom posete Gradskoj upravi Grada Šapca, da će Srbima u dijaspori biti omogućeno elektronsko prijavljivanje za legalizovanje objekata u Srbiji i naglasila da bi građani do 8. decembra trebalo da prijave svoje objekte koje planiraju da legalizuju.

D. Novković

- Za građane koji nisu e-građani upravo je obezbeđena ova podrška svih naših jedinica lokalnih samouprava, a u ceo postupak su se uključile i Pošte Srbije, jer je ideja da građanin ne čeka u dugom redu i da se ne nervira. Do 8. decembra molim sve naše građane da prijave svoje nepokretnosti, da pripreme ova dva osnovna dokumenta, a ako imaju neko pravno pitanje, mogu doći u opštinu i tu će dobiti pravnu pomoć - navela je Sofronijević tokom posete Gradskoj upravi grada Šapca.

Ona se tom prilikom sastala sa službenicima te gradske uprave, sa kojima je razgovarala o spremnosti i organizaciji stručne pomoći i tehničke podrške prilikom podnošenja elektronskih prijava, u cilju što efikasnije primene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnosti.

Ministarka je rekla da vlasnici objekata koji nisu u roku pribavili upotrebne dozvole imaju šansu da na jednostavan način upišu nepokretnost "samo sa dva papira".

- Građani treba da znaju da su im potrebna dva papira koje moraju da spreme do 8. decembra. Pre svega, to je neki važeći identifikacioni dokument, važeća lična karta ili važeći pasoš i osnov sticanja nepokretnosti. Postoje dve situacije u zakonu gde se traži i dostavljanje elaborata geodetskih radova, ali to nije uslov za podnošenje prijave - navela je Sofronijević.

Istakla je da građani, kada prijave svoju nepokretnost, u slučaju da je potreban elaborat, Agencija za prostorno planiranje će o tome obavestiti podnosioca prijave.

Podsetila je da je krajnji rok za prijavljivanje 8. mart, a opštine imaju obavezu pri sačinjavanju digitalnog zoning plana da označe zone za utvrđivanje visine doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta.

Ministarka je istakla da su od tog pravila izuzete dve kategorije stanovništva - oni koji koji žive u porodičnim stambenim objektima, odnosno kućama do 400 kvadrata sa najviše dva stana, kao i kupci stanova koji su prevareni.

- Odnosno, kupci stanova gde je investitor sagradio, prodao, ali je nestao i nije dostupan ni tim kupcima stanova, ali ni svojoj državi. Prevario je i kupce i državu. Te dve kategorije, zavisno od veličine grada, praktično imaju fiksnu cenu i ona se kreće u rasponu od 100 do 1.000 evra, dok je 1.000 evra u Beogradu, a onda ta cena drastično opada - rekla je Sofronijević.

Naglasila je da je za opštine sa manje od 50.000 stanovnika ta cena fiksna, bez obzira na zonu i iznosi 100 evra, što važi i za sva seoska naselja i područja.

Pomoćni objekti, skladišta, magacini do 500 kvadrata ne plaćaju nikakav doprinos, dodala je Sofronijević.

- Zakon ima jednu izuzetno naglašenu socijalnu komponentu, odnosno socijalni aspekt - borci, samohrani roditelji i invalidi, porodice sa troje i više dece ne plaćaju ništa - navela je.

(Tanjug)