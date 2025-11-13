"RIO TINTO" PREŠAO NA TIHOVANJE: Radiće sveobuhvatnu procenu troškova i resursa u okviru projekta Jadar

KOMPANIJA "Rio Tinto" u Srbiji ide u stanje tihovanja. Na ovaj način se može protumačiti odluka njihovog menadžmenta da projekat Jadar stavi u status Care and Maintenance.

Foto M. Anđela

To znači da ne odlazi iz Srbije, ali da će aktivnosti svesti na minimum. Ovaj postupak može imati nekoliko scenarija. Jedan je da je ovo najava odlaska iz Srbije, a drugi da u ovakvim uslovima ne mogu da izgrade rudnik i počnu eksploataciju litijuma, pa čekaju zgodnu priliku, odnosno uslove da ponovo pokrenu operaciju. Treća teoretska opcija je da spremaju prodaju pprojekta.

U Kompaniji su za "Novosti" rekli da "Rio Tinto" ostaje u Srbiji i nastavlja da veruje da je Jadar ležište izuzetnog kvaliteta, s potencijalom za dugoročnu eksploataciju i da može da ima značajnu ulogu u energetskoj tranziciji Srbije i Evrope:

- "Rio Tinto" je doneo odluku da projekat uđe u Care and Maintenance, koja podrazumeva sveobuhvatnu procenu troškova i resursa u okviru projekta - rekli su za naše novine. - U ovom trenutku se nećemo baviti nagađanjima u vezi sa tim šta će biti rezultati procene koja je u toku. Kompanija "Rio Tinto" prisutna je u Srbiji preko 20 godina. Prioritet naše kompanije sada je da zadrži zakonska prava nad projektom. U narednom periodu fokus će biti da pružimo podršku našim zaposlenima u procesu tranzicije, kao i da nastavimo da ispunjavamo naše zakonske obaveze prema lokalnoj zajedinici kao odgovorni vlasnici zemljišta u dolini Jadra i kao dobri partneri lokalnoj zajednici.

Šta Care and Maintenance znači i zašto se ulazi u ovakav proces? To uglavnom rade rudarske firme kada cene rude koju vade padne na neprihvatljivo nizak nivo ili kada dođe do manjka kapitala. To ovde nije slučaj jer "Rio Tinto" u Srbiji još nije ni počeo da rudari, a kapitala ima jer je odavno njihova centrala odobrila novac za projekat Jadar.

Ovde je reč o regulatornim problemima. Jer od najave izgradnje rudnika u okolini Loznice deo građana i političara se oštro protivi ovoj ideji pravdajući se da bi kopanje litijuma uništilo životnu sredinu u ovom delu Srbije.

Uprkos pokušajima da se javnosti objasni da bi "Rio Tintov" rudnik bio izgrađen po najsavremenijim ekološkim standardima do realizacije nije došlo. A, plan je bio da već 2024. počne vađenje rude. Zato je ova ekonomski prihvatljiva alternativa potpunom zatvaranju i likvidaciji za njih bolja, jer se mogu brzo vratiti u realizaciju projekta, ukoliko se za to steknu uslovi.



SVOĐENjE OSOBLjA NA MINIMUM

KOD ulaska u stanje Care and Maintenance radna snaga u kompaniji se svodi na minimum. Većina zaposlenih dobija otkaz, a zadržava se minimalan broj ljudi, uglavnom na ključnim pozicijama. Prema nezvaničnim infformacijama oko 80 odsto zaposlenih moraće da potraži drugi posao.