LITAR OVOG MLEKA 50 EVRA, A KILOGRAM SIRA ČAK 1.200: Najskuplji proizvod srpskog stočarstva - evo u čemu je tajna

В. Н.

12. 11. 2025. u 11:27

MAGAREĆE mleko, sapuni i sir od magarice spadaju među najskuplje proizvode našeg stočarstva. Razlog nije „moda“, već ekonomija: malo mleka, dug ciklus, specifična ishrana i rastuća potražnja.

Privatna arhiva

Magarac je verovatno najnepravednije zapostavljena i potcenjena životinja u srpskom stočarstvu jer po svim proračunima nije skupa za održavanje, skromna je i korisna, a proizvodi koje daje smatraju se retkim i izuzetno skupim delikatesima.

Predrasuda o „tvrdoglavom“ magarcu nastala je jer životinja odbija rizik: kada oseti opasnost, ne ide dalje. To je instinkt koji je kroz istoriju čuvao tovar i ljude na planinskim stazama. U praksi, magarci su društvene i snalažljive životinje čak i „taktični“ kada je hrana u pitanju, što uzgajivači često primećuju na farmama.

Od oko 50 miliona odomaćenih pasmina magaraca koji žive na farmama širom sveta, samo nešto više od 1.000 ih je u Srbiji. I dok se u raznima zemljama uglavnom uzgajaju tri osnovne savremene vrste - afrički divlji magarac, azijski (kulan) i kijang magarac, posebno je zanimljivo to što na našim prostorima opstaje i razmnožava se autohtona rasa balkanskog magarca. A proizvodi koje on daje spadaju u najskuplje na svetu!

Jedan od njih proizvodi se u Zasavici, rezervatu prirode koji broji oko 300 muznih magarica značajnih zbog činjenice da daju retko i lekovito magareće mleko. Upravo od tog mleka pravi se najskuplji sir na svetu, simbolično nazvan „pule“, što je naziv za magareće mladunče. 

Foto: Profimedia

Kilogram sira 1.200 evra

Kilogram ovog sira dostiže i 1.200 evra, a sve što se izradi u Zasavici unapred je rasprodato. Na visoku cenu utiče, pre svega, činjenica da jedna magarica godišnje daje svega 15-20 litara mleka, a da bi se dobio 1 kg sira potrebno je čak 25 litara magarećeg mleka.

Ekonomija „belog zlata“: zašto je litar 50 evra

Mala dnevna proizvodnja: prosečno ~0,3 L mleka po magarici dnevno.
Ogroman ulaz za sir: treba 25–30 L mleka za 1 kg sira.
Dug biološki ciklus: graviditet 330–370 dana, po pravilu jedno pule.
Sezonski „pikovi“ potražnje: zima, period respiratornih infekcija → liste čekanja.
Cenovni reper: farme kod nas mleko pakuju u bočice (npr. 0,2 L), litar oko 50 €; sir od magarećeg mleka ubraja se među najjskuplje na svetu.

Kada se sve sabere malo, skupa jedinica proizvoda, stabilna potražnja cena je posledica realnih ograničenja, ne marketing trika.

Magarica je pašna životinja i u dobrim uslovima (čista voda, pašnjaci) proizvodnja prirodno naginje ka „organskom“ karakteru. Mleko se zbog visokog vitamina C (termo-osetljiv) ne kuva; farme ga šok-zamrzavaju i tako plasiraju u bočicama za direktnu upotrebu. 

Šta je u mleku

Sastav: albuminsko mleko (više albumina i globulina, manje kazeina); mast ~1,3%, sa preovlađujućim nezasićenim masnim kiselinama.

Laktoza: visoka nije za osobe s intolerancijom na laktozu.
Tradicionalna upotreba: decenijama se pominje uz respiratorne tegobe; proizvođači ističu imunitet kao benefit.

Napomena: zdravstvene tvrdnje traže medicinski savet; u praksi se mleko često koristi kao dopuna, ne zamena terapiji.

Od magarećeg mleka prave se kreme, sapuni, losioni, likeri. Kozmetika monetizuje male količine kroz veću dodatu vrednost po jedinici i olakšava izvoz nišnih serija.

Srbija: procene ~850–1.000 grla; veće farme na Zasavici, Staroj planini, Pomoravlju (Bobovo).
Subvencije: okvirno 10.000 RSD po grlu.
Turizam & agrobiznis: farme se otvaraju posetiocima (edukacija, degustacije, prodaja na licu mesta) — dodatni prihod i kanal direktne prodaje.

