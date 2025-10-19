Ekonomija

ZVANIČNA ODLUKA DONETA: Stiže novih 14.250 dinara i to ne jednokratno

В.Н.

19. 10. 2025. u 16:26

KAKO je navedeno u odluci, isplata će se biti 9,5 i 10 meseci, pa su ukupni godišni iznosi od 76.000 dinara do 142.500 dinara

Foto: Shutterstock

Grad Niš i ove godine dodeljuje stipendije učenicima srednjih škola i studentima romske nacionalnosti.

Na poslednjoj održanoj sednici doneta je odluka o dodeli stipendija za učenike srednjih škola i studente romske nacionalne pripadnosti na teritoriji grada Niša.

Novčana podrška od 8.000 od 14.250 dinara

Kako se navodi u oduci, mesečni iznos stipendije za učenike iznosi 8.000 dinara,a studenti će primati stipendiju od 14.250 dinara mesečno.

Iz Gradske uprave za porodičnu i socijalnu zaštitu, obrazovanje, kulturu i sport navode da će učenici stipendiju primati devet i po meseci, što znači da će godišnji iznos po učeniku biti 76.000 dinara.

Studenti će primati stipendije deset meseci. Godišnji iznos po studentu iznositi 142.500 dinara.

Za ovogodišnji konkurs za stipendije učenika i studenata romske nacionalnosti ukupno je izdvojeno oko 4,3 miliona dinara.

(Alo)

