CENA ZLATA PONOVO OBARA REKORDE

CENA zlata nastavlja da postavlja nove rekordne maksimume drugi dan zaredom, prešavši 4.250 dolara po trojskoj unci. Srebro je takođe dostiglo još jedan maksimum, prema podacima o trgovanju.

Foto Z. Jovanović

Prema 7.28 po moskovskom vremenu, cena decembarskih fjučersa zlata na berzi Komeks u Njujorku porasla je za 1,19 odsto u odnosu na prethodno zatvaranje, povećavši se za 49,96 dolara, na 4.251,56 dolara po trojskoj unci. Ranije tokom trgovanja, kotacije su dostigle rekordnih 4.254,8 dolara po unci.

Istovremeno, decembarski fjučersi srebra porasli su za 2,01 odsto na 52,41 dolara po unci, nakon što su ranije dostigli rekordnih 52,865 dolara.

U sredu je objavljena „Bež knjiga“ (Beige Book), rezime komentara Federalnih rezervi o nacionalnoj situaciji u zemlji. Prema dokumentu, cene robe i usluga u SAD su ubrzale rast u avgustu i septembru, delimično zbog kompanija koje pokušavaju da troškove američkih uvoznih carina prenesu na potrošače.

„Komentar Federalnih rezervi, koji naglašava veliku verovatnoću budućeg smanjenja kamatnih stopa, predstavlja pozitivan razvoj događaja, dok objava američkog predsednika Donalda Trampa o trgovinskom ratu jasno daje snažan podsticaj cenama zlata“, citira Rojters reči Kajla Rode, tržišnog analitičara u Kapital. kom inc. (Capital.com Inc.)

Tramp je prethodno izjavio da je u toku trgovinski rat sa Kinom. Prošlog petka je najavio da će SAD uvesti carine od 100 odsto na kinesku robu iznad trenutnog nivoa, koja stupa na snagu 1. novembra ili ranije, navodeći „agresivni trgovinski stav“ Kine.

Kasnije je američki ministar finansija Skot Besent izjavio da nove carine mogu da sačekaju za sada kako bi se omogućilo liderima dve zemlje da se sastanu i reše eventualna pitanja.

sputnikportal.rs

