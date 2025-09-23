Ekonomija

Klub "Privrednik" pozdravio novi paket mera Vlade Srbije

Novosti online

23. 09. 2025. u 16:49

SRPSKI poslovni klub "Privrednik", udruženje koje okuplja najveće i najuglednije privrednike Srbije sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i razvoja domaće privrede, kao naslednik bogate tradicije okupljanja privrednika koja traje više od jednog veka, pozdravlja novi paket ekonomskih mera koje je usvojila Vlada Republike Srbije.

Foto: D. Balšić

- Smatramo da će mere doprineti poboljšanju ekonomskog položaja zaposlenih, podstaći privredni rast i ublažiti pritiske koje građani osećaju usled rasta troškova života. Posebno ističemo da su usmerene na povećanje kupovne moći i smanjenje inflacionih pritisaka, što može stvoriti stabilnije poslovno okruženje i olakšati funkcionisanje kako privrede tako i domaćinstava - navedeno je u saopštenju Srpskog poslovnog kluba.

Predstavljene mere, smatraju u tom udruženju, ujedno mogu biti dobar početak procesa reindustrijalizacije Srbije, jer stvaraju osnovu za jačanje domaće proizvodnje i otvaranje novih radnih mesta.

- U tom smislu, verujemo da je potrebno dalje razvijati strategije koje će: podstaći ulaganja u proizvodne kapacitete kroz poreske olakšice i povoljne izvore finansiranja, obezbediti stabilnu energetsku i saobraćajnu infrastrukturu, snažnije povezati privredu sa naučno-istraživačkim institucijama radi podsticanja inovacija, fokusirati se na strateške sektore koji mogu obezbediti dugoročan rast i veću konkurentnost Srbije na međunarodnom tržištu - navode iz "Privrednika".

Klub poručuje da podržava nastojanja Vlade da kroz ovakve odluke unapredi ekonomski i socijalni ambijent u zemlji i izražava spremnost da, u okviru svojih mogućnosti, pruži doprinos kako u realizaciji mera, tako i u kreiranju politika koje će obezbediti novi talas industrijskog razvoja naše zemlje.

