ZARADIO ZA KUĆU SKUPLJAJUĆI FLAŠE I LIMENKE: Ono što su drugi bacali Damjan je pokupio i pretvorio u veliku svotu novca

Foto: YouTube/Printscreen/The Project

Damjan Gordon (36) sa australijske Centralne obale uspeo je da kupi sopstvenu kuću, a depozit je prikupio recikliranjem flaša i limenki, piše Mondo.

Gordon je tokom sedam godina sakupio i predao više od 450 hiljada komada ambalaže, što mu je donelo oko 46 hiljada australijskih dolara (oko 25.700 evra). Taj iznos bio je dovoljan da uplati depozit za malu dvosobnu kuću, staru ribarsku kolibu na obali Novog Južnog Velsa.

-Iskreno, nisam očekivao da će sve to završiti kupovinom doma. Jednostavno se gomilalo, a najvažnije je bilo da novac nisam stalno gledao na računu- rekao je 36-godišnji Gordon.

Od festivala do reciklažnog centra

Program Return and Earn, koji u Australiji funkcioniše od 2017. godine, omogućava povrat od 10 centi za svaku limenku ili flašu. Gordon je, uz stalni posao, redovno volontirao na muzičkim festivalima i drugim događajima, gde bi znao da prikupi na hiljade flaša i limenki.

-Hteo sam da budem deo festivalske kulture, a usput sam upoznao i brojne poznate izvođače- otkrio je.

Osim ambalaže, sa događaja je često donosio i druge predmete koje su posetioci ostavljali - na primer šatore, lampice, pa čak i zalihe hrane koje bi mu trajale nedeljama.

Direktorka organizacije Exchange for Change, Danijel Smoli, istakla je da je Gordonov rezultat dosad najveći poznati povrat u okviru programa Return and Earn.

-Takve priče pokazuju da povrat ambalaže nije samo ekološki koristan, već ima i snažnu ekonomsku i društvenu dimenziju- rekla je Smoli.

Za Gordona recikliranje nije samo način zarade, već i način života.

-Još kao dete sa mamom sam išao na gradske deponije i tamo tražio korisne stvari. Pola kuće mi je namešteno nađenim predmetima, samo ih prvo dobro očistim- ispričao je.

Iako je sada vlasnik doma i mora da otplaćuje kredit, ne namerava da stane.

-To je deo moje prirode. Ne mogu da prestanem. Recikliranje i briga za životnu sredinu jednostavno su deo mene- poručio je.

(Mondo)