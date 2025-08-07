JEDAN OD RETKIH U SRBIJI: Domaćin Marčeta drži 900 ćuraka i sve radi sam
Gazdinstvo Radomira Marčete, smešteno u selu Mali Beograd kod Bačke Topole, predstavlja jedan od retkih primera u Srbiji gde se tokom cele godine organizuje proizvodnja i prerada ćurećeg mesa na način koji zadovoljava najviše standarde kvaliteta, higijene i dobrobiti životinja.
Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede nakon posete ovom domaćinu, ovo porodično gazdinstvo, uprkos brojnim izazovima na tržištu i u nabavci mladih ćuraka, uspelo je da izgradi stabilan i održiv sistem proizvodnje koji obuhvata sve faze – od uzgoja do finalne prerade i plasmana mesa.
Ćurke se hrane isključivo kvalitetnim mešanim žitaricama bez aditiva, a posebna pažnja se posvećuje higijenskim uslovima i kvalitetu podloge koja se koristi u objektima. Kako domaćin ističe, ta podloga, iako skuplja od obične slame, ima izuzetnu moć upijanja i doprinosi zdravlju životinja.
– Naš cilj je da potrošačima ponudimo svež, domaći i proveren proizvod. Sve više građana Srbije ceni poreklo i kvalitet onoga što kupuje i spremni su da izdvoje novac za domaće meso, koje nije tretirano kao industrijski proizvod – kaže Marčeta, a navodi se u saopštenju.
Dodaje da je na gazdinstvu trenutno smešteno oko 900 jedinki, sa dominacijom ženki – u odnosu od približno 80 odsto ženki (ćurki) i 20 odsto mužjaka (ćurana), s obzirom na potražnju tržišta.
Integracija primarne proizvodnje sa preradom
Posebna savetnica ministra poljoprivrede Tatjana Brankov obišla je ovu farmu i tom prilikom istakla da je reč o izuzetnom primeru održive poljoprivredne prakse, koja spaja stočarstvo, preradu i kreativno korišćenje nusproizvoda.
– Na ovom gazdinstvu možemo videti šta znači integracija primarne proizvodnje sa preradom i razvojem pratećih delatnosti. Od ćurećeg mesa, preko pakovanja i direktne prodaje, pa sve do upotrebe perja za ručnu izradu ukrasnih predmeta – ovo je primer ekonomske diverzifikacije koja treba da bude inspiracija i drugima – rekla je Brankov.
Veliki potencijal
Ona je podsetila da je Srbija nekada imala razvijenu proizvodnju ćurećeg mesa, koje se izvozilo i na američko tržište, kao i da postoji veliki potencijal za obnovu tog sektora.
– Naše žitarice treba da koristimo za ishranu naših životinja, a ne da uvozimo meso proizvedeno od stranih sirovina. Srbija ima sve preduslove da postane izvoznik proizvoda sa dodatom vrednošću, a ne samo sirovina. Potrebno je ojačati podršku ovakvim farmama koje rade po svim standardima – naglasila je ona, piše RT Balkan.
Država već podržava ovaj sektor kroz mere podsticaja, ali je, kako je ukazao domaćin, neophodno je bolje usklađivanje propisa na lokalnom i nacionalnom nivou sa evropskim propisima, kako bi se izbegle kontradiktornosti u zahtevima i olakšao dalji razvoj.
(BizPortal)
