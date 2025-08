RADI SE U TRI SMENE: Probijeno oko 6.500 metara tunela kroz Frušku Goru

ISKOPANI metri na najdužem tunelu u Srbiji, kroz Frušku goru, svakim danom su sve duži, a do sada je probijeno bezmalo šest i po kilometara, od 7.007 metara koliko će biti dugačak. Na gradilištu sve vrvi od radnika koji u tri smene, neumorno "kopaju" metar po metar, kako bi ovaj tunel na deonici budućeg Fruškogorskog koridora bio završen u planiranom roku.

FOTO: Instagram i Novosti

Radovi na trasi i tunelu Iriški venac odvijaju se prema planiranoj dinamici, a angažovano je 270 radnika, a u ovom velikom i zahtevnom poslu "pomaže" im i 56 raznih mašina. Probijanje desne tunelske cevi, kako je najavljeno, očekuje se početkom oktobra ove godine, a leve mesec dana kasnije. Na delu trase od tunela do obilaznice oko Rume, nasip je urađen oko 40 odsto, a ta deonica dugačka je 16,5 kilometara, objavio je na svom instagramnalogu direktor "Koridora Srbije" Aleksandar Antić.

U više od polovine tunela ugrađena je sekundarna oprema, dok je put od Iriga do Rume već trasiran. Iz centra Iriga se već naziru nadvožnjak i saobraćajnica, a bliže samom ulazu u tunel radnici uz pomoć mehanizacije rade na izgradnji prilaznih saobraćajnica i vijadukata kako bi se premostila fruškogorska uzvišenja i doline. Izgradnja tunela počela je 1. maja 2021. godine, a prema idejnom projektu koji je uradio Institut za puteve 2016. godine, planirano je da u dve tunelske cevi od po tri i po kilometra, budu dve saobraćajne trake po smeru, širine osam metara. Radove izvodi kineska kompanija CRBC, sa kojom je 2020. godine potpisan ugovor o izgradnji Fruškogorskog koridora u vrednosti 606 miliona evra.

Povezivanje OVA trasa povezuje Vojvodinu sa zapadnim i severozapadnim delom Srbije, odnosno povezuje veoma važne administrativne i regionalne centre kao što su Novi Sad, Ruma, Šabac, Loznica, a takođe predstavlja i posrednu vezu Srbije sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Rumunijom.

Kada tunel kroz Frušku goru bude otvoren za saobraćaj, na deonici budućeg saobraćajnog fruškogorskog koridora, iz Novog Sada će preko Rume do auto-puta Beograd - Šid moći da se stigne za svega pola sata, a meštani Iriga će posle dugog niza godina odahnuti jer se time teretni saobraćaj izmešta iz njihove glavne ulice na novu obilaznicu oko naselja. Time će, kako se najavljuje, pre svega biti povećana bezbednost meštana ovog fruškogorskog mesta u saobraćaju na toj izuzetno prometnoj drumskoj deonici, koja se od Rume prema Novom Sadu nastavlja preko planinskog prevoja Iriški venac. Istovremeno, otvaranjem tunela umnogome će biti smanjeni buka i zagađenje vazduha koje stvaraju teretnjaci i druga vozila na području ne samo iriške opštine nego i čitavog tog centralnog dela Nacionalnog parka "Fruška gora".

Brza saobraćajnica Novi Sad - Ruma (Fruškogorski koridor), dužine 44,41 kilometar, sastoji se od četiri deonice. Prvu čini petlja Petrovaradin Istok - Paragovo sa planiranom trasom državnog puta drugog A reda, broj 100, od Žeželjevog mosta do petlje Petrovaradin Istok, ukupne dužine 14,01 kilometar. "Deonica 2" od Paragova do početka obilaznice oko Rume ukupne je dužine 16,48 kilometara, a treću deonicu čini petlja Novi Sad Jug - petlja Petrovaradin Istok, ukupne dužine 3,40 kilometara, dok je četvrta deonica obilaznica oko Rume, ukupne dužine 10,52 kilometra. Na deonici brze saobraćajnice predviđena je izgradnja 46 većih građevinskih putnih objekata, od toga 44 mosta i podvožnjaka, među kojima je i most preko Dunava dužine oko 1,7 kilometara, kao i tuneli Širine dužine 350 metara i Iriški venac dužine 3,5 kilometara. Pored toga, planirana je izgradnja 15 denivelisanih raskrsnica i ukrštanja, kao i velikog broja potpornih zidova i zidova za zaštitu od buke. Saobraćajnica na ovoj deonici se gradi za računsku brzinu od 100 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 22 metra.

Deo trase i najduži most FRUŠKOGORSKI koridor, brza saobraćajnica duga ukupno 47,7 kilometara, imaće četiri kolovozne trake širine od po 3,5 metara, koje su predviđene za brzine od 60 do 100 kilometara na čas. Deo te trase kod Novog Sada biće i novi najduži dunavski most, čija je izgradnja u toku, između Petrovaradina i auto-puta kod Kaća. A u nastavku na izlazu iz fruškogorskog tunela zapadno nastavlja se na još jedan novi most reko Dunava, koji takođe rade Kinezi.