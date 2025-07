NOVA DEONICA AUTO-PUTA PAKOVRAĆE-POŽEGA POTPUNO BEZBEDNA: Vučić - Besplatna do 15. jula

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da je nova deonica auto-puta E-763 "Miloš Veliki" od Pakovraće do Požege, u dužini od 19,56 kilometara, potpuno bezbedna za korišćenje i najavio da će taj deo auto-puta moći besplatno da se koristi do 15. jula.

Foto: Novosti

Vučić je tokom vožnje sa predstavnicima medija poslednjom deonicom auto-puta do Požege, na pitanje novinara kako komentariše pisanje pojedinih medija da se otvara auto-put iako nije bezbedan, kao i da se otvara tajno, rekao da može samo da kaže da je tako kada neko toliko mrzi svoju zemlju i ne može da se raduje uspehu Srbije.

Vučić je naglasio da ništa ne radi tajno već sve javno, kao i da nema više energije da svakog dana odgovara na sve laži i optužbe. On je istakao da je ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević najstručnija za taj sektor, s obzirom da se bavi tim poslom 40 godina i ponovio da je autoput potpuno bezbedan.

- Ne mogu da joj budu pripravnici ti koji kritikuju. Ona je najstručnija u zemlji i sagledala je sve pre otvaranja. Pogledajte kako ovo izgleda, u dva nivoa auto-put, nestvarno i čudesno izgleda, prelepa priroda. Auto-put do Požege je fantastičan i više se ne ide kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru - rekao je Vučić.

Predsednik je pitao ministarku Sofronijević do kada će moći besplatno građani da koriste tu deonicu auto-puta, a ona je odgovorila do 10. jula, nakon čega je on zatražio da to bude do 15. jula i dobio potvrdan odgovor. Vučić je istakao da se danas u okviru nove deonici otvaraju i dva najduža i najmodernija drumska tunela u Srbiji - Laz i Munjino brdo, koji su dugo oko tri kilometra.

Predsednik je istakao da je dužila tunela Laz 2.850 metara, a Munjino brdo 3.150 metara. Dodao je da tokom prolaska kroz tunel Laz da postoji 24-časovno dežurstvo za bezbednost tunela i nadzor. Istakao je da je od 2012. izgrađeno čak 609 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica.