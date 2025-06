SINIŠA MALI O EKSPU: To je naša najveća razvojna šansa, ubrzano radimo i bićemo na vreme spremni

MINISTAR finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali gostovao je u Jutarnjem dnevniku RTS-a.

Ministar Mali za javni servis je govori od 8 časova i priča o temama koje se tiču svih građana Srbije.

U susret najvažnijem globalnom događaju koji je Srbija ikada organizovala pripremnim sastancima za EXPO koji se održavaju naredne nedelje, Siniša Mali kaže:

- U sklopu priprema za EXPO 2027 u Beogradu će naredne nedelje biti predstavnici čak 140 zemalja, preko 350 delegata. To je prvi od četiri pripremna sastanka kako bismo sve učesnike Ekspa pripremili na najbolji način, u smislu logistike, programa, dobijanja viza - kaže Mali.

- Verovali ili ne, iako će Ekspo 2027 da bude najveći događaj ikada koji smo organizovali u Srbiji, već 114 zemalja je potvrdilo učešće, a naredne nedelje je već najveći događaj sa najvećim brojem učesnika i delegata organizovan u Srbiji ikada, što vam samo govori koliko je interesovanje međunarodne zajednice za ovaj događaj, koliko smo pravu stvar uradili što smo se kandidovali i koliko je to veliki potencijal.Ekspo nam je najveća razvojna šansa, i ovo je ogroman potencijal da kroz bilateralne razgovore podignemo nivo saradnje u ekonomiji, politici, kulturi, sportu... - kaže Mali.

On kaže da ćemo imati dovoljno vremena da budemo spremni za 15. maj 2027. godine kada formalno Ekspo počinje.

- Samo da vam dam dva poređenja. Mi smo 2021. organizovali obeležavanje 60 godina od osnivanja pokreta nesvrstanih. To je do tada bio najveći događaj sa 105 zemalja koje su učestvovale. Zimska olimpijada u Sarajevu, u staroj Jugoslaviji, samo 49 zemalja je učestvovalo. To je tada bio ogroman broj, a mi sledeće nedelje imamo 140 zemalja sveta - visoki delegati, ministri, zvanice, to samo kao prvi u nizu pripremnih sastanaka za Ekspo, vidite da smo na pravom putu - ocenio je Mali.

O temama Eskpa, ministar Mali kaže da je u pitanju dvosmerna ulica.

- Od 15. maja 2027. pa naredna 93 dana, sve te zemlje hoće da se predstave na pravi način. Hoćemo to i mi. Imaćemo priliku da budemo dobri domaćini, da predstavimo naše investicione potencijale. To je najveći događaj ikada, i svaki dan će biti neki događaj, dolaziće ministri finansija, direktori kompanija, premijeri, predsednici država, to je ogroman logistički poduhvat, kao i bezbednosni. Iskoristićemo sastanke da bi se mi pripremili na pravi način.

- Danas imate hiljade radnika, stotine mašina, ubrzano radimo i bićemo na vreme spremni. Prvog decembra 2026. predaćemo ključeve Ekspa učesnicima da se oni pripreme. Bićemo malo brži od toga. Bićemo gotovi već polovinom oktobra naredne godine. To će samo po sebi biti ogroman uspeh naše građevinske industrije i privrede u celini - kaže Mali.

On kaže da nije Ekspo samo Beograd, već cela Srbija.

- Mi ćemo već za Vidovdan imati otvaranje 20 kilometara auto-puta Pakovrać - Požega - najavio je Mali.

- Imaćemo do kraja godine 5 km Dunavske magistrale, 14 km otvaranje Moravskog koridora, predsednik Vučić je najavio otvaranje u narednim mesecima 5 novih fabrika u Srbiji, najavili smo i vanredno povećanje minimalca - podsetio je Siniša Mali.

- To su sve stvari koje su vezane za Ekspo. Dobili smo priliku kakava se ne propušta da se pokažemo na najvećoj manifestaciji 2027. godine. Hoćemo da završimo puteve, pruge, vrtiće, škole, bolnice, a u isto vreme da povećavamo životni standard Srbije - kaže Mali.

U vezi sa povećanjem minimalca 1. oktobra, on kaže:

- To je sve u sklopu projekta Ekspo. Mi smo rekli do kraja 2027. ići ćemo na prosečnu zaradu u Srbiji od 1.400 evra, na prosečnu penziju od 650 evra, i na mnimalnu zaradu od 650 evra. U poređenju sa 2012. godinom, prosečna zarada bila je 320 evra. Poslednji podaci kažu, iz marta, da je prosečna zarada 902 evra, a građani Srbije treba da znaju da će do decembra ove godine, kao što smo 2019. obećali, prosečna zarada u Srbiji biće preko 1.000 evra i tu smo na dobrom putu da do kraja 2027. imamo prosečnu zaradu 1.400 evra. To je sve stvar razvija ekonomije i makroekonomske stabilnosti koju smo uspostavili - kaže Mali.

On dodaje da je ovo vanredno povećanje minimalne zarade bila inicijativa predsednika Vučića i da se ide na to da 2027. godine dođemo do 650 evra minimalca.

- Da vas podsetim sve, 15.700 dinara bila je minimalna zarada pre 2012. godine. Dakle, sada je već 457 evra, hoćemo da podižemo polako, započeli smo razgovore sa sindikatima i poslodavcima da 1. oktobra imamo povećanje na 500 evra minimalne zarade, a već januara naredne godine na 550 evra - najavio je Mali.

- Uvek vam je minimalna zarada glavni pokretač, ili rekao bih osnovica povećanja i prosečne zarade u Srbiji. Upravo kako bismo tu dinamiku povećanja zarada, koja je više od inflacije i koju pratimo već godinama unazad, dostigli taj vrh, da kažem, 2027. kao što smo i obećali. Inače, to nije kraj. Dakle, sa Ekspom, sa završetkom Ekspa, nama se tek otvara novo poglavlje u rastu i razvoju naše ekonomije i naše zemlje - kaže ministar