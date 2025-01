„NAREDNE ČETIRI NEDELJE KLJUČNE“ Održane kosulatacije sa ruskom i američkom stranom oko NIS-a (FOTO)

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je da je danas održan još jedan sastanak radne grupe u vezi sa najavljenim sankcijama Naftnoj industriji Srbije.

FOTO: Promo

Kako se navodi na profilu ministarke na društvenim mrežema, obavljene su preliminarane konsultacije sa ruskom i američkom stranom, kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio.

„Nastavljamo dijalog sa obe strane kako bismo došli do zadovoljavajućeg rešenja u interesu Srbije. Za to vreme, najvažnije je da NIS nastavi da posluje neometano u narednom periodu kao i da Rafinerija nafte u Pančevu funkcioniše kao i do sada, radi sigurnog snabdevanja tržišta“, navodi se u objavi.

Ona dodaje i da su veoma važni budući razgovori sa novom administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, istakavši da su naredne četiri nedelje ključne.