MALI O POVOLJNIM STAMBENIM KREDITIMA ZA MLADE: Vučić dao predlog, u svetu ne postoji takav program

GOVOREĆI o povoljnim stambenim kreditima namenjenim mladima od 20 do 35 godina, ministar finansija Siniša Mali je u emisiji "Hit tvit" ocenio da je važno da mlad čovek u Srbiji ima perspektivu jer, kako kaže, on to nije imao 90-tih godina

- U ovoj situaciji, kada je Srbija druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi, imamo rekordan iznos stranih investicija, Eskpo je tu 2027., nikada veće plate, penzije i minimalne zarade nisu bile, po meni, perspektiva ostanka u Srbiji apsolutno postoji. Treba još par detalja, koje smo već započeli, za prvorođeno dete - majka koja je udata ima pravo na grant od 20.000 evra, nemojte to da zaboravite. Podigli smo jendokratne naknade za prvorođeno dete, za drugo i trećerođeno. Dajete jednu sigurnost da mladi ostanu i svoje snove ostvare u Srbiji. Sada imamo projekat koji je predsednik Vučić dao kao predlog. To je jedan od najozbiljnijih i najvažnijih programa za mlade. Za svakog mladog čoveka od 20 do 35 godina, država omogućava kupovinu stana sa samo jedan posto učešća. Drugim rečima, ako stan košta 75.000 evra, samo 750 evra treba dati za učešće. Ako košta 100.000 evra, samo 1.000 evra treba dati za učešće. Samo za 750 evra dolazite do stana. Kako to radimo? Država definiše garantnu šemu, mi dajemo garanciju bankama i subvencionišemo kamate, koje su daleko više od onih koje će mladi da plaćaju. Kako to izgleda na konkretnom primeru? Ako kupujete stan od 75.000 evra, date učešće od 750, prve godine vaša rata kredita je 93 evra. Od druge do šeste godine, vaša rata je 198 evra, manje od 200 evra kao što je predsednik i obećao. Od šeste godine, koliko traje subvencionisanje, kamatna stopa ide na 257 evra plus euribor kamata. Sve preko toga daje država i subvencioniše kamate. U svetu ne postoji takav program, i nije prvi put da radimo tako nešto. Kada se desila korona, izašli smo sa garantnom šemom od ,25 milijarde evra, spasili smo preduzetnike i preživeli koronu i zatvaranje. Isplaćeno je preko 40.000 kredita, i skoro svi su vraćeni, NPL-ova imamo samo 7,2 odsto. Samo jake države mogu da izađu sa ovakvim programom, uprkos krizi u Ukrajini i drugim poteškoćama u svetu - rekao je Mali za TV Pink.

On dodaje da se ubrzano radi na pripremanju zakona i da će od polovine januara naredne godine imati taj predlog pred parlamentom.