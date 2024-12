NJUJORK POST: Er Srbija među deset najboljih avio-kompanija

UGLEDNI Njujork post objavio je liste najboljih i najlošijih avio-kompanija, a među deset najboljih kompanija našla se i Er Srbija.

Foto Air Serbia/Dušan Atlagić

Ostvareni rezultati u periodu od januara do oktobra 2024. godine svrstavaju Er Srbiju među najbolje svetske avio-kompanije, prenosi Njujork post.

Lista najboljih svetskih avio-kompanija:

- Best Airlines in the World

- Brussels Airlines

- Qatar Airways

- United Airlines

- American Airlines

- Play

- Austrian Airlines

- LOT Polish Airlines

- Air Arabia

- Widerøe

- Air Serbia

Rad i napredak su prepoznatljivi i vidljivi u svetskim razmerama, a sasvim sigurno da će Er Srbija nastaviti da dobrim poslovanjem i u budućnosti zauzima visoka mesta među najboljim avio-kompanijama na svetu.

