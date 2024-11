DO KRAJA GODINE: Odluka o ukidanju zelenog kartona za ulazak u Severnu Makedoniju

ODLUKA o tome da li će državljani Srbije i ubuduće za ulazak u Severnu Makedoniju morati da kupuju zeleni karton znaće se najverovatnije do kraja godine, odnosno sredinom decembra.

Ovaj trošak za građane Srbije, ali i državljane ostalih članica CEFTA sporazuma trebalo bi da se ukine, izjavio je Zdravko Ilić, stručnjak za trgovinu uslugama u CEFTA Sekretarijatu u Briselu. Ova odluka važiće i za putovanja u Moldaviju i Albaniju.

Posedovanje ovog papira danas je obavezno kada se ulazi i na teritoriju Rusije, Belorusije, Ukrajine, Turske, Izraela, Irana, Tunisa i Maroka.

Zeleni karton je samo dokaz da vlasnici automobila već imaju uplaćeno osiguranje za svoj automobil i ne predstavlja nikakav poseban dokument, već samo potvrdu da imate plaćeno osiguranje, ali se za to ipak izdvaja određeni novac. To vozače u Srbiji košta u proseku oko 2.000 dinara, a za one koji zaborave na granici taj iznos je mnogo veći.

Primera radi, ako putujete na Island preko Mađarske niko vam neće tražiti zeleni karton, ali ako hoćete u Grčku na more ne možete da prođete kroz Severnu Makedoniju bez ovog papira.

-Napravili smo plan i stavili ga na sto. Nadamo se da će on biti usvojen. Dali smo rok dve godine, ali mislim da bi to moglo da se dogodi i pre. U načelu je sve dogovoreno, a na predstojećem ministarskom sastanku u decembru bi trebalo sve da bude i zvanično potvrđeno, rekao je nedavno Zdravko Ilić, prenose mediji.

On je tada naglasio da je Srbija iskoristila svoju ulogu predsedavajućeg Ceftom koju čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Moldavija, Crna Gora i kada se usvoji ovaj predlog to će biti veliki rezultat srpskog predsedavanja.

Predstavnici CEFTE su razgovarali tada sa Evropskom asocijacijom za osiguranje vozila o tome kako je moguće najlakše rešiti ovaj problem. U Srbiji je to deo registracije, ali nije u svim zemljama. Postoje strane kod kojih registrovan auto ne znači automatski i da je osiguran. Predlog je dogovoren u formi preporuke Zajedničkog odbora Cefte.

