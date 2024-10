JOŠ VRAĆAMO MILIJARDU TITOVIH DUGOVA: Zaduženja iz doba SFRJ naša država će morati da otplaćuje do 2041.

VELIKI broj onih koji se sećaju Titove Jugoslavije, nostalgično pominju kakva je to država bila.

Foto Z. Jovanović

Kažu svako je imao posao, dobijali su se stanovi, koje niste morali ni da zaključavate, a od Vardara do Triglava ste mogli da prespavate na klupi u parku. I to da vas niko ne dira. Takvu idilu i više od tri decenije od raspada SFRJ plaćaju naši građani. A, kako stvari stoje to bajkovito sećanje plaćaće još 17 godina!

Prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije, naša država na današnji dan duguje još 912,88 miliona evra pozajmljenih upravo u doba SFRJ! Najviše moramo da vratimo Svetskoj banci i to 397,83 miliona. Na drugom mestu je Pariski klub poverilaca kojem "dođemo" 306,79 miliona, sledi zaduženje prema državi Kuvajt od 168,2 miliona, dok smo Libiji "kratki" 40 miliona.

Iz NBS su "Novostima" rekli da će ove obaveze biti izmirene do 2041. godine. Dug prema Svetskoj banci biće izmiren 2031, a Prema Kuvajtu 2034. godine, da bi do pomenute 2041. bio isplaćen i Pariski klub.

Kada se spoje ove cifre dolazi se do računice da 44. godine od Titove smrti svaki građanin Srbije je dužan po 150 evra zbog kredita koje je "najveći sin naših naroda i narodnosti" pozajmljivao.

Foto: Reprint TV Novosti

Da Pariski klub poverilaca 2001. godine nije reprogramirao dug našoj državi, brojke Titovih dugova bi bile dramatično veće. Te godine su oni otpisali čak dve trećine, odnosno 66 odsto od 4,5 milijardi evra koliko smo tada bili dužni. Taj aranžman nam je doneo grejs period od šest godina i produžen je rok za otplatu preostale 1,8 milijarde evra na 22 godine.

Tokom ove godine, Srbija je ukupno otplatila oko 202 miliona evra, i to Pariskom klubu poverilaca nešto više od 136 miliona evra, Svetskoj banci 44,4 miliona evra i Kuvajtu 21,1 milona evra, dok će u decembru na naplatu doći još oko 23 miliona evra prema Svetskoj banci.

Ukupni dug Srbije u junu ove godine je iznosio 48 milijardi evra. On je podeljen na javni sektor, koji je u minusu 26 milijardi evra i privatni koji duguje oko 21 milijardu. U NBS kada je u pitanju o ukupni spoljni dug Republike Srbije poručuju da je učešće spoljnog duga Srbije u BDP-u od 2012. godine smanjeno sa 73,1 odsto na 60,4 procenta koliko je iznosilo na kraju 2023. godine.

Isplatili Londonski klub

NAŠA zemlja je u potpunosti otplatila reprogramirani dug prema Londonskom klubu poverilaca u iznosu od 976 miliona evra, kao i prema Evropskoj uniji u iznosu od 224 miliona evra.