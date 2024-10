POTPUNO SMO POSVEĆENI NASTAVKU REFORMI Mali: Ocena svetskih stručnjaka je da je Srbija svetla tačka u ekonomiji

PRVI potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je, u nastavku radne posete Vašingtonu, gde učestvuje na Godišnjem zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke, da je Srbija potpuno posvećena nastavku reformi, i da je ocena svetskih stručnjaka da je naša zemlja svetla tačka u ekonomiji.

Foto: Ministarstvo finansija

Mali se sastao sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Boom Lijem, potpredsednicom Svetske banke za Evropu i Centralnu Aziju Antonelom Basani, direktorom Evropskog odeljenja u MMF Alfredom Kamerom i prisustvovao sastanku Konstituence.

Ministar Mali je na marginama skupa u Vašingtonu razgovarao i sa ministrom finansija Poljske Andrejom Domanskim i sa ministarkom finansija Švajcarske Karin Keler-Šuter.

Mali je, sumirajući razgovor sa Boom Lijem, istakao da je novi dogovoreni trogodišnji aranžman Srbije sa MMF-om, koji neće podrazumevati nikakvo korišćenje finansijskih sredstava, jasan pokazatelj nastavka reformi koje smo započeli 2015. godine i potvrda da i u teškim svetskim uslovima uspevamo da očuvamo makroekonomsku stabilnost.

- Uradili smo dobar posao, sastanak je bio dobar. Ukazano je na sva globalna iskušenja sa kojima se ceo svet trenutno suočava, ali je istaknuto da je za Srbiju važno što je dobila investicioni kreditni rejting i da je u odnosu na druge zemlje svetla tačka u ovoj svetskoj globalnoj krizi - rekao je Mali.

On je poručio da je Srbija uradila veliki posao, te istakao važnost nastavka reformi u oblasti energetike, reformu Poreske uprave, javnih preduzeća.

- Hoćemo da kroz dalje strukturne reforme pokažemo da smo potpuno posvećeni tome da naša ekonomija raste, i da okruženje u kome naša i strana preduzeća posluju bude što stabilnije i što interesantnije, povoljnije, atraktivnije - rekao je Mali.

On je poručio da je postignuta saglasnost da je Srbiji potrebno da nastavi sa izgradnjom osnovne, bazične infrastrukture, novih auto-puteva, brzih saobraćajnica, pruga, postrojenja za proizvodnju električne energije.

- To su stvari koje menjaju Srbiju. Domaćini smo Ekspa 2027. godine i veoma je važno da ostvarimo sve ciljeve koje smo zacrtali, a tu su i povećanje plata do prosečne zarade od 1.400 evra 2027. godine, 650 evra prosečne penzije i minimalne zarade u iznosu od 650 evra. To su ciljevi od kojih ne odustajemo - istakao je prvi potpredsednik Vlade.

On je i saradnju Srbije sa Svetskom bankom ocenio kao dobru, ističući poruke koje je Srbija dobila na sastanku sa potpredsednicom te Grupacije Antonelom Basani koje su, kako je rekao, potvrda naporima koje činimo da nam ekonomija bude još bolja i daju kredibilitet svim reformama koje sprovodimo.

Mali je naveo da je obim saradnje Srbije sa Svetskom bankom oko 4,6 milijardi evra, koliko je vredan portfolio koji, istakao je, čine projekti koji pokrivaju sve aspekte društvenog i ekonomskog života.

- I sa MMF-om i sa Svetskom bankom imamo izuzetno dobru saradnju. Nastavljamo sa reformama, naša ekonomija raste, udeo javnog duga u BDP-u iznosi 46,5 odsto, što je ispod nivoa Mastrihta, ali i nivoa proseka zaduženja sveta od 93 odsto, a što su sve stvari koje Srbiju danas u Vašingtonu, pred celim svetom, predstavljaju u potpuno drugačijem svetlu, boljem, atraktivnijem, stabilnijem. To je Srbija koju želimo da gradimo i u godinama pred nama - naglasio je ministar finansija.

Upitan da li će Srbija moći da odgovori dogovoru sa MMF-om da deficit budžeta drži ispod tri odsto, ministar finansija je istakao da je to apsolutno dostižan zadatak za Srbiju, te da će taj nivo deficita omogućiti dalje smanjivanje javnog duga u odnosu na BDP, ali i ostvarenje ciljeva definisanih Programom „Srbija 2027“, koji podrazumeva velika ulaganja, kao što su završetak svih započetih brzih saobraćajnica, brze pruge do Mađarske, nastavak izgradnje brze pruge i do granice sa Severnom Makedonijom, te završetak ulaganja u oblasti poljoprivrede, energetskog sektora, obrazovanja, kulture, sporta, turizma.

- Deficit do tri odsto je balans između nikada većih investicija koje čine našu ekonomiju i okruženje boljim i atraktivnijim, ali i zadržavanje i čuvanje makroekonomske stabilnosti - zaključio je Siniša Mali.