VEĆI LIMIT ZA BESPLATNE KILOVATE: Ovo su uslovi da vam smanje račune za struju, gas, ili daljinsko grejanje

STATUS energetski ugroženog kupca, koji građanima obezbeđuje umanjenje računa za električnu energiju, gas ili daljinsko grejanje, prema poslednjim podacima ima oko 72.000 domaćinstava, najviše u Novom Pazaru, Beogradu i Vranju.

Foto I. Marinković

Od juče je na snazi pravilnik Vlade Srbije kojim su propisane nove granice u ukupnim mesečnim primanjima domaćinstava, kao jednog od uslova za sticanje ovog prava. Ti limiti su usklađeni sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i veći su nego prethodni.

Tako, od 1. oktobra status energetski ugroženog kupca mogu da dobiju samci čija ukupna mesečna primanja ne prelaze 24.211 dinara. Za porodice sa dva člana limit je 38.373, a za tročlanu ne smeju da premaše 52.535 dinara. Granica prihoda za četvoročlano domaćinstvo je 66.697 dinara. Kod petočlanih familija prihodi treba da budu do 80.859 da bi ostvarili ovo pravo. Za šestočlano domaćinstvo taj limit je 95.021 dinar. Predviđeno je i da se za porodice sa više od šest članova, za svakog dodatnog člana dodaje 14.162 dinara.

Uredbom o energetski ugroženom kupcu propisano je da korisnik bira da li želi da ostvari popust na struju, gas ili toplotnu energiju, a zahtevi mogu da se predaju tokom cele godine. Građani koji nisu izmirili neki deo svojih obaveza, takođe, mogu da se prijave ukoliko ispunjavaju druge uslove predviđene ovom uredbom. A, uslovi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su materijalni položaj, ukupan mesečni prihod domaćinstava i broj članova, imovno stanje, ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i zdravstveno stanje člana domaćinstva.

Što se tiče imovnog stanja, ukupna površina stambene jedinice za jednočlana domaćinstva ne sme da bude veća od 40, a za dvočlana od 58 kvadratnih metara. Maksimalna površina za porodice sa tri člana je do 66, a sa četiri člana do 74 kvadrata. Limit za petočlana domaćinstva je do 87, a za šestočlana i veća do 96 kvadratnih metara.

ZAHTEV SE PODNOSI U OPŠTINI GRAĐANI podnose zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca odeljenju za socijalna pitanja u svojoj opštini ili gradu, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta. Podnosilac navodi adresu i površinu stambene jedinice i pravni osnov korišćenja. U zahtevu se upisuju i podaci o snabdevaču gasa, odnosno električne ili toplotne energije. U slučaju da podnosilac nema ugovor o snabdevanju nekim od ovih energenata, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, treba da priloži ugovor, javnu ispravu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo tu boravi, kao što su ugovor o zakupu, odluka suda i slično. Ispunjenost uslova za sticanje statusa nadležni u gradskoj ili opštinskoj upravi utvrđuju uvidom u podatke iz evidencije i dužni su da u roku od 30 dana odgovore na zahtev. Njihova obaveza je i da podatke o građanima koji su stekli ovaj status dostavljaju snabdevaču svakog meseca.

Energetski ugroženi kupac u toku jedne kalendarske godine može da se opredeli za umanjenje mesečnog računa za korišćenje samo jednog energenta. Kod električne energije olakšica se primenjuje tokom čitave godine, dok se umanjenje obaveza za gas primenjuje tokom zimskih šest meseci, a za toplotnu energiju za svaki mesec za koji se ispostavlja račun.

Domaćinstvo koje je steklo status energetski ugroženog kupca, u zavisnosti od broja članova, stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze od 120 do 250 kilovat-sata struje, ili od 359 do 770 kilovata gasa, a za isporuku toplotne energije umanjenje računa je od 40 do 60 odsto.

Jednočlano domaćinstvo koje želi olakšice za struju može da umanji račun za 120 kilovat-časova mesečno, dvočlano i tročlano do 160, četvoročlano i petočlano do 200 kilovat-časova mesečno, a šestočlane i veće porodice do 250 kilovata. Kada je u pitanju gas, onda tokom grejne sezone, od oktobra zaključno sa martom, jednočlana domaćinstva mogu da dobiju besplatno do 359 kilovata, dvočlane i tročlane porodice do 462, četvoročlane i petočlane do 616, a šestočlano i veće domaćinstvo do 770 kilovat-časova mesečno.

Za isporučenu toplotnu energiju umanjenje mesečnog računa je za jednočlano domaćinstvo 60 procenata, za dvočlano i tročlano 50 odsto, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo 45, a za šestočlano i veće domaćinstvo 40 procenata mesečnog računa.