MALI: Srbija među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi

MINISTAR finansija Siniša Mali izjavio je da Srbija ima drugi najveći rast BDP-a u Evropi u prvoj polovini godini od 4,3 odsto rasta i da polako, ali sigurno ulazi u najbrže rastuće privrede u Evropi.

Foto: Printskrin

Obrazlažući Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona u budžetu za 2024. godinu na sednici Skupštine Srbije, Mali je rekao da taj predlog Zakona proizilazi iz stanja u kojem se naša privreda trenutno nalazi i da je definisan ciljevima i opredeljenim ciljevima koje su definisani u programu Srbija 2027.

- Za ostvarenje tog programa po kojem ne samo da treba da uložimo dodatan novac u infrastrukturu po celoj našoj Srbiji, u 323 projekta koja treba da podignu kvalitet infrastrukture u našoj zemlji, već nam je to cilj koji treba da dovede do toga da nam prosečna zarada u Srbiji na kraju 2027. godine bude 1.400 evra, prosečna penzija 650 evra i minimalna zarada 650 evra - rekao je Mali.

On je naglasio da je stopa rasta BDP-a u prvoj polovini ove godine 4,3 odsto.

- Mi smo druga zemlja u Evropi po tom podatku i po tom rezultatu, dakle odmah iza Malte. To znači da polako ali sigurno ulazimo u taj krug najbrže rastućih ekonomija kada je Evropa u pitanju. Naša ekonomija je među top pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Dakle, osnovni cilj koji smo želeli, a to je da nam ekonomija ubrzano raste, da se ubrzano približavamo standardima Evropske unije, upravo na ovaj način to i ostvarujemo - poručio je Mali.

On je istakao da će Srbija ove godina imati oko 76 milijardi evra bruto domaćeg proizvoda.

- Da vas podsetim, 2012. godine BDP, dakle vrednost svega što se proizvede u našoj ekonomiji bio je 33,4 milijarde evra. Do kraja godine očekujem stopu rasta od 3,7 ili 3,8, odsto, dakle i dalje ćemo biti među top dve ili tri ekonomije u Evropi. To je veoma, veoma važno, jer što brže rastemo, što više rastemo, to nam je osnova i za podizanje plata, podizanje penzija, podizanje minimalne zarade i daljih investicija i u poljoprivredu, i u kulturu, i u ekologiju, i u zdravstvo i sve ono što je na kraju krajeva i deo ovog rebalansa budžeta - rekao je Mali.

BONUS VIDEO: MALI NA EKSPO GRADILIŠTU: Ministar finansija predao Dosije za priznanje Specijalizovane izložbe EXPO