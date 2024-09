Dr Dejan Barjaktarević iz Društva geoloških inženjera Srbije tvrdi da litijum vraća Srbiju na ozbiljnu geostratešku mapu, te ističe da je to ujedno i ozbiljan geopolitički problem.

Foto: TV Prva printskrin

- Ozbiljan! Ništa od ovoga ne bi bilo da predsednik nije rekao:"E, hoćemo da zaokružimo prozivodni ciklus u Srbiji (litijum + katode + baterije + električna vozila)". Tad je nastao problem. Mi to pratimo, sve je trebalo da ide drugim smerom da nije 2022. izbio rat u Ukrajini. Evropa je želela da zatvori sve rudnike na svom prostoru, bili su ogorčeni što smo mi dali Kinezima rudnike, a opet ti licemeri uzimaju novac od Kineza za sve i svašta pa im je bilo krivo što oni nisu uzeli naše rudnike u Boru i Smederevu! Priča da Nemci neće da otvaraju svoje rudnike nego da im je jeftinije da uzmu od nas, to uopšte nije tačno! Naš litijum je izuzetno kvalitetan i može da donese dobru poziciju Srbije! - rekao je on za TV Prva.





STRUČNJAK PORUČIO: LITIJUM VRAĆA SRBIJU NA OZBILJNU GEOSTRATEŠKU MAPU! PROTESTA NE BI BILO DA VUČIĆ NIJE REKAO DA NEMA IZVOZA SIROVINE!



Dr Dejan Barjaktarević - Društvo geoloških inženjera Srbije:



"Litijum vraća Srbiju na ozbiljnu geostratešku mapu a ovo je ujedno i ozbiljan… pic.twitter.com/iXoQBkUYB7 — Detektor laži (@LaziDetektor) September 14, 2024