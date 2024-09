MOMIROVIĆ: Hrana za kućne ljubimce na akciji „Najbolja cena“ sada jeftinija do 50 odsto

PREMA nekim podacima, na proizvode i hranu namenjenu kućnim ljubimcima godišnje se u Srbiji potroši više od 100 miliona evra, a mi znamo da u Srbiji imamo sve veći broj domaćinstava sa kućnim ljubimcima i želeli smo da i njima pomognemo i u akciju „Najbolja cena“ uvrstimo i hranu za kućne ljubimce koja je od 1. septembra jeftinija i do 50 odsto, izjavio je ministar trgovine Tomislav Momirović nakon obilaska maloprodajnog objekta u Obrenovcu.

Foto: Ministarstvo trgovine

- Suva hrana za životinje, naše kućne ljubimce, sada je dostupna po ceni nižoj do 50 odsto, što je značajna ušteda za sve vlasnike ljubimaca. Time pokazujemo da mislimo na sve građane, uključujući i one koji brinu o potrebama svojih ljubimaca. Ako uzmemo u obzir da samo u Beogradu ima više od 200.000 kućnih ljubimaca i da se taj broj povećava iz godine u godinu, a da vi sada jedan proizvod, recimo suvu hranu za životinje, plaćate 137 dinara, a do 1. septembra ste izdvajali za isti proizvod 275 dinara, onda vam je jasno kolika je to ušteda u kućnom budžetu - izjavio je ministar Momirović.

Ministar Momirović je podvukao da je odlučnost Ministarstva trgovine i Vlade Republike Srbije da građanima pruži mogućnost kupovine proizvoda po najpovoljnijim cenama u sklopu akcije „Najbolja cena“ i da se sve veći broj prodavnica pridružuje ovoj akciji. - Nastavićemo da radimo na proširenju ove inicijative kako u većim gradovima, tako i u manjim sredinama, čime ćemo dodatno podići vidljivost akcije i učiniti je lako dostupnom svakom građaninu naše zemlje.