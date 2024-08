"DO SREDE LISTA PROIZVODA SA ZAISTA NAJBOLJIM CENAMA" Vučić: Biće niže od akcijskih, mnogo sam srećan

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je danas da će se do srede pojaviti lista proizvoda sa najboljim cenama za najvažnije proizvode koje će biti niže od akcijskih u trgovinskim lancima, kako bi se dodatno pomoglo građanima.

- Veoma sam srećan zbog velikog angažmana predsednika vlade Miloša Vučevića i ministra Momirovića, i sa njima radi i moj kabinet i verujemo da će u ponedeljak, utorak, sredu, moći da se pojavi lista proizvoda koji će imati zaista najbolju cenu, nižu od akcijskih cena, sa ciljem da dodatno pomognemo ljudima - rekao je Vučić.

Dodao je da je zahvalan vladi što je prihvatila njegov predlog po pitanju penzija - da penzionerima već tamo do 10. januara može da se isplati uvećana penzija i istakao da će penzije biti veće za gotovo 11 ili za celih 11 odsto.

- Nadam se da će to biti moguće, još razgovaramo oko plata, ali za mene je to od izuzetnog značaja", rekao je on. Vučić je to rekao novinarima u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju novog objekta za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre".

"Molba Vladi da minimalac u 2025. iznosi više od 53.000 ili 53.500 dinara"

Vučić je izjavio da je njegova molba vladi da se minimalna zarada uveća toliko da prvi put pokrije minimalnu potrošačku korpu i da iznosi od 2025. godine više od 53.000 ili možda 53.500 dinara.

Vučić je rekao da veruje da će doći do dogovora sa sindikatima u pregovorima u vezi sa minimalnom cenom rada.

- Moja molba Vladi, ako postoji mogućnost, ja sam o tome razgovarao i sa Sinišom Malim i Milošem Vučevićem, da se pokrije minimalna potrošačka korpa, minimalnom zaradom po prvi put u istoriji Srbije. Što bi značilo da bude negde preko 53.000 dinara minimalna zarada, možda 53.500 ili tako nekako. Ako je to moguće da vlada ispuni i da učini, a da ne ugrozimo stabilnost javnih finansija - rekao je Vučić.

Istakao je da bi bio mnogo srećan ako bi Vlada to ispunila i izrazio uverenje da bi sindikati time bili zadovoljni.

- Verujem da će i oni biti zadovoljni šta god rekli, oni nikada neće biti javno do kraja zadovoljni, ali verujem da će suštinski biti zadovoljni da bi to bio ogroman pomak napred", naglasio je Vučić. Kaže da još traju pregovori sa sindikatima i sa poslodavcima i oko drugih stvari. "Mora da se podigne sa 25.000 na 28.500, ja se nadam, ovaj neoporezovani deo zarada. Dakle, da se pomogne poslodavcima, da to lakše prime na svoja leđa, odnosno da država preuzme teret na sebe. Ali je strašno važna minimalna zarada. Minimalna zarada, najveće povećanje bi trebalo da bude minimalne zarade, pa prosvete. Naravno, zašto to kažem? Zato što minimalnom zaradom, smanjujemo siromaštvo. Ono se smanjuje iz godine u godinu. I sve je manji broj siromašnih ljudi - rekao je Vučić.

Dodaje da je u junu tu minimalnu platu primilo 99.000, dakle 100.000 ljudi.

- Tih 100.000 ljudi, ukoliko nema druge plate u kući, žive na ivici egzistencije. Što više povećamo minimalac, pokazujemo veću brigu o radnicima, pokazujemo koliko je važnije da govorimo o radnicima, koliko je važno da o njima pokažemo pre svega brigu, a ove velike plate i onako idu sada sve više i kao što sam rekao vojnicima kada specijalcu povećate platu sa osnovice - 220.000 dinara, pa kažete povećavam samo za pet odsto, to je oko 11.000 dinara - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da se opozicija bavi njegovim lečenjem, dok se on bavi rešavanjem životnih problema građana.