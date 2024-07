ZABRINUTI ZBOG SKOKA UVOZA RUSKOG GASA U EU: Holandski poslanici upozoravaju da je energent iz RF jeftiniji

NAJNOVIJI podaci pokazuju da su isporuke ruskog gasa u EU porasle za skoro četvrtinu u prvoj polovini godine u odnosu na isti period lane. To je zabranule poslanike holandskog parlamenta pa su se prošle sedmice obratili pismom ministru spoljnih poslova u kojem ističu da je ruski cevni gas jeftiniji od tečnog LNG, koji u EU isporučuju SAD i drugi. Ovo, kako dodaju, ometa napredak ka stabilnim investicijama u održivije opcije i infrastrukturu za alternative ruskom energentu.

Foto Shutterstock

Pre eskalacije sukoba u Ukrajini, godišnje isporuke Rusije u EU iznosile su oko 155 milijardi kubnih metara, prvenstveno putem cevovoda. Sankcije koje je Brisel uveo protiv Moskve do sada nisu bile usmerene na snabdevanje gasom iz gasovoda, ali, kako piše RT, mnoge članice, među kojima su Poljska, Bugarska, Finska, Holandija i Danska, dobrovoljno su zaustavile svoj uvoz. Međutim, nekoliko zemalja EU, uključujući Austriju, Slovačku, Češku i Italiju, još uvek uvoze ruski gas. Petogodišnji sporazum između "Gasproma" i ukrajinskog operatera ističe krajem 2024. godine, a Ukrajina najavljuje da ga neće produžavati. EU planira da potpuno ukine uvoz plavog goriva iz Rusije do 2027. Ruski gas do Evrope stiže i "Turskim tokom", preko koga se snabdeva i Srbija.

Kako je "Rojters" izvestio pozivajući se na podatke Foruma zemalja izvoznica gasa, izvoz ruskog gasa iz cevovoda u zemlje EU porastao je za 24 odsto u prvih šest meseci 2024. u odnosu na isti period lane. Ranije ovog meseca, agencija je navela da su isporuke u junu skočile za skoro 23 procenata u odnosu na godinu dana ranije.