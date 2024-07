KAPACITET LUKE PRAHOVO BIĆE 3,5 MILIONA TONA: Ministar Goran Vesić najavio rekonstrukciju vrednu 36 miliona evra iz budžeta

Rekonstrukcija uključuje zatvaranje zimovnika, izgradnju objekata i upravne zgrade u kojoj će biti smešteni carina, kapetanija, kao i svi drugi državni organi neophodni za njeno funkcionisanje

TOKOM ove godine biće raspisan tender za rekostrukciju luke Prahovo kod Negotina vredan 36 miliona evra, a ovu investiciju država će finansirati iz budžeta, najavio je Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić tokom posete Prahovu.

- Trenutni kapacitet luke oko 1,5 miliona tona godišnje, a posle rekonstrukcije će biti 3,5 miliona tona. Rekonstrukcija uključiti zatvaranje zimovnika, izgradnju objekata i upravne zgrade u kojoj će biti smešteni carina, kapetanija, kao i svi drugi državni organi neophodni za njeno funkcionisanje. Luka će malo više ući u reku kako bi brodovi mogli lakše da se pretovaruju - rekao je Vesić.

On je naglasio da rekonstrukcija ove luke veoma važna za našu privredu.

- Važna je prvo za Bor, kao i za 'Eliksir' koji je ovde uložio 350 miliona evra. Kada dodate još 150 miliona evra koje planiraju da ulože, oni će izaći skoro na 500 miliona evra investicija. Nisam siguran da u Srbiji ima toliko velikih investicija domaćih kompanija, kao i da će zapošljavati više od 1.000 ljudi, što je sa sadašnjom tehnologijom ekvivalent sa 5.000 radnika. To će potpuno promeniti ovaj kraj - naglasio je Vesić.

Najavio je i da će u septembru 2025. biti završena brza saobraćajnica do Golupca, a da se već projektuje saobraćajnica do Brze Palanke.

- Nadam da ćemo moći one tamo godine da počnemo da uđemo u izgradnju brze saobraćajnice do Brze Palanke. Imamo nekih problema sa prolaskom kroz zaštićeno prirodno dobro, verovatno će trasa morati da se pomeri ali, u svakom slučaju, to ćemo rešavati. Posle toga ide izgradnja puta do Negotina, što će omogućiti da građani tog grada za nešto više od dva sata budu u Beogradu - rekao je Vesić.

Dodao je da se radi na tome da se rekonstruiše deo pruge u istočnoj Srbiji dug 75 do 77 kilometara, od Male Krsne prema Požarevcu, Boru, Raspatici, pa do Niša, Zaječara, Negotina i Prahova.