U SEFOVIMA REKORDNIH 27,5 MILIJARDI EVRA: Bruto devizne rezerve na najvišem nivou

BRUTO devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju juna su iznosile 27.506,5 miliona evra, odnosno 27,5 milijardi evra, što je najviši nivo bruto deviznih rezervi od kada se prate podaci na ovaj način, a to je od 2000. godine.

Foto PKS

Ovo je objavila juče centralna banka, ističući da su u odnosu na kraj maja povećane za 2.349,4 miliona evra.

- Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 178,7 odsto i 7,3 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama - ističu u NBS.

Kako objašnjava finansijski stručnjak Vladimir Vasić, nivo deviznih rezervi je pokazatelj kvaliteta ekonomske politike jedne zemlje i investicione klime. On ocenjuje da je naša dobra i da služi za poverenje međunarodne javnosti.

- Devizne rezerve služe za uspostavljanje ravnoteže u platnom bilansu, u slučaju da postoji problem plaćanja ka inostranstvu - objašnjava Vasić. - Više je razloga zašto se povećavaju, jedan su i strane direktne investicije koje rastu. Osim toga, devizne rezerve utiču na devizni kurs, odnosno omogućavaju NBS da može da interveniše ukoliko dođe do poremećaja ponude i tražnje za devizama. S obzirom na to da je kurs stabilan, i devizne rezerve rastu. One su bitne i za obezbeđivanje međunarodne likvidnosti zemlje, da u svakom trenutku možemo da platimo naše obaveze.

Kako su iz NBS saopštili, najveći priliv u devizne rezerve u junu, u protivvrednosti od 1.365,7 miliona evra ostvaren je po osnovu emisije desetogodišnjih dolarskih održivih evroobveznica (Sustainability Bond) Republike Srbije, na međunarodnom finansijskom tržištu. Prilivi su ostvareni i po osnovu intervencija NBS kupovinom deviza na domaćem deviznom tržištu u iznosu od 530 miliona evra, po osnovu deviznih kredita u neto iznosu od 223,3 miliona evra i upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima u ukupnom iznosu od 156,6 miliona evra.

DINAR MALO JAČI U JUNU vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena, dok je od početka godine dinar nominalno ojačao prema evru za 0,1 odsto. NBS je na međubankarskom deviznom tržištu u junu kupila 695 miliona evra. Od početka 2024. godine, kupila je neto 1.330 miliona evra, radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.