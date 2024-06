AKO VOĆE NE UNIŠTI GRAD, UBIĆE GA BLATO: Nepogode ovih dana ne daju mira poljoprivrednicima

ALARMI meteorologa za jake pljuskove, grad, velike količine padavina za kratko vreme, koji "zvone" svakodnevno mira ne daju ratarima, voćarima i povrtarima. Uvereni su poljoprivrednici da će elementarne nepogode iza sebe ove godine ostaviti pustoš, jer će zbog blata biti teško organizovati zaštitu od bolesti, koje će "pojesti" i ono što je preživelo nevreme.

Foto: Z.Gligorijević

U Pomoravlju grad nije načinio veću štetu, ali učestale kiše, koje padaju gotovo svakog popodneva, prave veliki problem. Zbog blata u voćnjacima, veoma je teško organizovati berbu trešanja i borovnica.

- Zbog toga dolazi do pojave truleži i prezrevanja, jer je nemoguće organizovati berbu. Kod trešanja postoji i problem pucanja pokožice, jer ubrzano raste, a pokožica ne može da prati porast ploda. Takav plod je ekonomski neupotrebljiv, jer ne postoji klasa u koju bi mogao da se uvrsti. Štetu je teško proceniti - ocenjuje za "Novosti" savetodavac za voćarstvo Poljoprivredno savetodavne i stručne službe Jagodina Igor Andrejić.

On dodaje da je za voće koje nije u berbi teško organizovati pravovremenu zaštitu, jer traktori ne mogu da uđu i oprskaju voće, te će doći do pojave bolesti.

- Poljoprivrednici ne treba da se uzdaju u protivgradne stanice, već treba da postavlje protivgradne mreže i da osiguraju useve. Što se tiče trešanja, postoje preparati koji povećavaju elastičnost pokožice, kao i rein kapsule, plastična zaštita slična protivgradnoj mreži, ali su veoma skupe - kaže Andrejić.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i juče je tokom celog dana upozoravao na grmljavinske nepogode. U većem delu zemlje bio je izdat narandžasti, a u istočnoj Srbiji crveni stepen upozorenja. RHMZ je saopštio i da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

U Negotinu u devet sela i tri gradska naselja na snazi je vanredna situacija. Kiše i grad, koje su u maju plavile ovdašnje oranice, načinile su velike štete na poljoprivrednim kulturama. Ovde su u toku procene šteta od kiše i grada sa početka maja koje su u potpunosti uništile vinograde na bukovskom platou. Velike štete pretrpeli su i zasadi voća na lokalitetima Rečka, Jasenica, Mokranje, Čubra.

Nakon nepogoda sa olujnim vetrom, pljuskovima i mestimično gradom, koje su poslednjih dana zahvatile i delove Šumadijskog okruga, voćari gledaju u nebo i nadaju da se neće ponoviti, jer su zasadi voća na nekim lokalitetima dosta stradali, dok su na nekim ostali potpuno neoštećeni.

U nekim selima u okolini Kragujevca 30 odsto zasada voća je uništeno gradom. Najviše su oštećene kajsije dok je šljiva dobro rodila i zasadi nisu mnogo stradali. U problemu su i proizvođači jagodičastog voća.

- Trenutno procenjujemo da je rod voća 50 odsto manji nego prošle godine, a nešto bolji prinos očekujemo od zasada višnje i šljive, koje su najmanje oštećene - kaže Biljana Milosavljević, stručni saradnik za voćarstvo Poljoprivredne stručne službe Kragujevac. Na lokalitetima Šumarice, Bare, Kneževac nije bilo grada i voćnjaci nisu stradali, međutim, na potezu Korman, Komarice, Žirovnica, Botunje 30 odsto zasada voća je uništeno gradom, prvenstveno kajsije.

Ljiljana Vuksanović, savetodavac za ratarstvo PSS Kragujevac, kaže da je bila loša godina, blaga zima bez padavina, veliki je deficit zimske vlage:

- Imali smo varijabilne temperature u aprilu od plus 32 do minus dva, tako da je u jednom periodu došlo do stagnacije, pa su pšenica i ječam nešto nižeg porasta i ne možemo očekivati neki rekordan rod.

Vanredno u Negotinu

Na teritoriji opštine Negotin, koja ima 38 sela, inače, ove sezone aktivirano tek 13 protivgradnih stanica. U ovoj opštini je još uvek na snazi vanredna situacija, proglašena u selima Čubra, Rečka, Mokranje, Rogljevo, Rajac, Aleksandrovac, Vratna, Crnomasnica, Jasenica kao i negotinskim naseljima Bratujevac, Badnjevo i Bukovo, u cilju preduzimanja hitnih i opertivnih mera zaštite i spasavanja i sanacije štete na ugroženom području.