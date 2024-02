IZVOZ JABUKE NA SVETSKOM TRŽIŠTU DAJE IZVRSNE REZULTATE NA POLOVINI SEZONE: Otputovalo 70.000 tona

JABUKA iz Srbije prilično se dobro kotira na svetskom tržištu. Tek smo na polovini sezone, a već je isporučeno 70.000 tona ovog voća, po prosečnoj ceni nešto nižoj od jednog evra po kilogramu. Ovi podaci, koji obuhvataju period od avgusta 2023. do početka januara, ulivaju nadu među uzgajivačima da će kraj sezone biti samo još bolji. A početak naredne, kako stvari trenutno stoje, mogao bi da obeleži izvoz srpske jabuke u Kinu.

Foto: Z. Jovanović

Dok se plodovi rada domaćih poljoprivrednika vide u brojkama, istovremeno se osvajaju i nova tržišta. Po prvi put u istoriji, proizvođači se suočavaju sa novim trendom - voće je količinski i vrednosno više otputovalo u zemlje Bliskog Istoka pre nego u Rusiju. Uzrok ovoj novini je što je u proteklih nekoliko godina dobro urađena diverzifikacija izvoznog tla za trgovinu. Usled boljih izvoznih cena, sve više izvoznih preduzeća svake godine se okreće novim tržištima, kaže Zagorac.

- Do prošle sezone, kada je 60 odsto izvoza jabuka bilo u Rusiji, situacija se okrenula i sada je 2,2 odsto više srpskih jabuka preplavilo tržište Bliskog istoka - kaže za "Novosti" predsednik Asocijacije "Serbia does apples" Gojko Zagorac. - Slika se ove sezone promenila u odnosu na ranije godine. I dalje je Evropsko tlo vodeće i tamo smo do sada izvezli 30.000 tona jabuka, na Bliski Istok 22.000 tona, a u Rusiju svega 10.000 tona.

Kako kaže Zagorac, ratne prilike u Ukrajini nisu nepovoljno uticale na izvoz, međutim, već prvih meseci videlo se da će ovaj sukob dotaći logistiku, pa je problematična bila naplata potraživanja. Napad na veliki trgovački koridor, Crveno more i Suecki kanal, koji je najbitniji prolaz za brodove, doveo je do toga da jabuke putuju duže do zemalja uvoznica. Tako je tranzitno vreme, za Emirate primera radi, 25 dana duže.

- Prednjači izvoz za Saudijsku Arabiju, gde smo izvezli jabuka za 11,3 miliona evra, kao i u Ujedinjene Arapske Emirate, gde vrednost izvoza iznosi sedam miliona evra. Drugo izvozno tržište za naše jabuke je Evropa, gde smo do kraja decembra prošle godine dobili 15 miliona evra. Ruska Federacija, gde su otišle jabuke u vrednosti od osam miliona evra, na trećem je mestu. Naše jabuke prodavale su se i na drugim tržištima, recimo i u Indiji, Maleziji, Singapuru i Bangladešu, gde smo izvezli ukupno 6.000 tona - sumira naš sagovrnik.

Budući da je predmet analize polovina sezone, tek se očekuje da će prosečna izvozna cena jabuke ići gore usled manje količine industrijske jabuke, koja se izvozi, kao i viših izvoznih cena koje se mogu ostvariti u prva dva kvartala 2024. godine. Trenutno se ovo voće ceni za oko jedan evro po kilogramu. Takođe, počev od sledeće sezone prodaje jabuke, Zagorac se nada da će Srbiji biti dostupno i tržište Kine, što će ubuduće promeniti izvoznu sliku kada je reč o srpskoj jabuci.

Ministarstvo poljoprivrede je prošlog oktobra potpisalo sporazum sa Kinom za usaglašavanje izvoza jabuka iz Srbije, o čemu je pregovarano šest godina unazad. Ovaj dokument podrazumeva širi spektar proizvoda, poput maline, suve šljive, meda, piletine, svinjskog mesa. Beliki broj naših proizvoda biće oslobođen carine.

Kinezima obojene sorte

NA kineskom tržištu se, uglavnom, traže obojene sorte jabuka - fudži, koja je najzastupljenija, zatim gala i crveni delišes. Kina je u 2022. godini ukupno uvezla 100.000 tona jabuka, što je za 27.000 tona više nego u 2021. godini. U 2022. godini je samo sedam zemalja izvozilo jabuke u Kinu, a samo ih je pet prodavalo u velikim količinama. Najveći izvoznici jabuka u Kinu su Novi Zeland i Južnoafrička Republika, a pored ove dve zemlje, jabuke u Kinu prodaju još i Sjedinjene Američke Države, Francuska, Australija i Poljska.