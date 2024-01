VUČIĆ NA PANELU U SKOPLJU: Srbija otvorena za sve ideje povodom zajedničkog regionalnog tržišta (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas u Skoplju, na skupu "Zapadni Balkan i EU", da je jako važno da region bude povezan, da funkcionisanje tzv. zelenih traka na prelazima ima najveći značaj za Zapadni Balkan, i poručio da će kada je reč o zajedničkom regionalnom tržištu Srbija biti otvorena za sve ideje i spremna da ih realizuje.

Foto: Printscreen

- Za nas su važnije zelene trake od jedinstvene evropske platne zone (Single Euro Payments Area), što je takođe važno. Ne zanemarujem niti potcenjujem značaj SEPA, ali su za nas zelene trake od najveće važnosti. To će biti od velike koristi u stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve nas, za naše ljude ali i za sve ostale koji bi želeli da ulažu u ovaj region - rekao je Vučić na sastanku o evropskom Planu rasta za ZB.

Kada je reč o zajedničkom regionalnom tržištu, Vučić je istakao da će Srbija biti potpuno otvorena za sve ideje i spremna da ih realizuje.

- Imam veliku molbu za sve vas iz regionalnih organizacija i iz Evropske unije da nam pomognete u nekim pitanjima, jer ćemo morati da rešimo neke teške probleme sa kojima ćemo se suočiti. Moramo da se uskladimo kada je reč o ekonomskim merama, politici subvencija i svemu ostalom, pre nego što uđemo u EU - rekao je predsednik Srbije.

Što znači, kako je dodao, da "ako postoje neke mere koje su države ili entiteti već preduzeli, recimo, ako želimo da podstaknemo kompanije koje ulažu u Srbiju, ne možemo se obavezati da će ta podrška stati pre 2025. ili 2026. jer ne znamo da li ćemo biti deo Evropske unije ili već znamo da nećemo biti deo EU", rekao je Vučić.

Naglasio je da u godinama ne možemo sebi da pucamo u nogu kada je o tome reč i da su to pitanja koja ćemo morati da rešimo.

Vučić je izrazio uverenje da zemlje ZB neće politikom kočiti saradnju ili sprovoditi mere jedna protiv druge.

- Verujem da su to pitanja o kojima ćemo morati da razgovaramo i rešimo što je pre moguće. Sve ostalo je dobro, jer mislim da je povezivanje u regionu kao što smo uradili u okviru Otvorenog Balkana po pitanju dozvola za rad. I ako potpišemo ovaj protokol (o slobodnom pristupu tržištu radne snage u Tirani, Skoplju i Beogradu), to će biti odlična vest za ljude u tri zemlje - rekao je Vučić. Poručio je da je to ono što možemo da uradimo u celom regionu Balkana.

Vučić je istakao da je dobro što su do sada vođeni razgovori o unapređenju ekonomije i kako da se olakša ljudima.

- To je nešto što o čemu, verujem, uvek možemo da nađemo zajednički imenitelj - naglasio je Vučić.