SRBIJA IMA ENERGIJU ZA PODUHVAT VEKA: Intervju - Dušan Borovčanin, direktor preduzeća "Ekspo 2027"

EKSPO neće biti samo najveći događaj u 2027. godini, to je sigurno najveći događaj u dosadašnjoj istoriji za koji nam je ukazana čast da budemo domaćini. Radi se o izuzetno složenom projektu koji podrazumeva učešće u proseku oko 100 zemalja sa svih kontinenata, čija realizacija traje 90 dana i koji je po svom sadržaju i zahtevima raznorodniji od drugih velikih događaja sa kojima se upoređuje u pogledu uticaja koje generiše, poput Olimpijskih igara ili Svetskog prvenstva u fudbalu.

Foto: I. Marinković

Ovo u intervjuu za "Novosti" ističe Dušan Borovčanin, direktor preduzeća "Ekspo", koje je nedavno osnovano sa zadatkom da pripremi i organizuje specijalizovanu izložbu "Ekspo 2027." koja se održava u Beogradu.

Koji je vaš prvi zadatak, a koji će biti najteži?

- Prvi važan zadatak koji predstoji pred našim timom je izrada i predaja takozvanog Recognition dosijea, što je praktično razrada idejnog dokumenta sa kojim smo odneli pobedu pre gotovo sedam meseci u Parizu. Naše ambicije su da ovaj dokument uspešno bude usvojen na svim upravnim organima Međunarodnog biroa za izložbe (BIE), a to su Izvršni komitet i Generalna skupština i to sve u prvih šest meseci ove godine. S druge strane, najteži zadatak, sa moje tačke gledišta, biće sinhronizacija svih procesa od kojih je svaki pojedinačno dovoljno složen da je već samo po sebi zahtevan i to u izuzetno kratkom vremenskom roku. Tu mislim na paralelne procese koji uključuju diplomatske aktivnosti kao što je pozivanje i pregovaranje sa 100 zemalja učesnica, organizaciju logistike i transporta, izgradnje, dizajniranja i održavanja paviljona i svih sadržaja, preko upravljanja globalnom kampanjom čitavog događaja u skladu sa komunikacionom strategijom, do dizajniranja svih detalja vezanih za iskustvo posetilaca, kako u analognom, tako i u digitalnom smislu.

Foto: I. Marinković

Koji su najveći izazovi u organizaciji jednog ovakvog događaja?

- Svakako da je veliki izazov dostići nivo organizacione sposobnosti u izuzetno kratkom roku i to na način da ta organizacija koja isporučuje ovako zahtevan projekat funkcioniše kao da radimo zajedno godinama, a pravimo je od samog starta. Na veliku sreću, postoji izuzetan entuzijazam u svim državnim institucijama, ali koliko osećam i u privatnom sektoru i gotovo kod svakog građanina naše zemlje. Taj entuzijazam meni uliva poverenje da ćemo uspeti, jer imam izuzetno visoko mišljenje u vezi toga šta smo mi sve kao društvo sposobni da uradimo samo kada delujemo zajedno.

Da li ste okupili tim koji će početi da se bavi pripremama i ko će biti članovi koji bi trebalo da organizuju "Ekspo" do najsitnijeg detalja?

- Trenutno formiramo okosnicu tima, ali je sigurno da će se taj tim širiti i rasti do 2027. godine i to onako kako obim posla bude rastao. U užem smislu u kompaniji će to biti vrhunski profesionalci u svojim oblastima koji će imati jasna zaduženja, međutim ja očekujem da kako projekat bude odmicao imamo participaciju gotovo svih društvenih struktura, vrtića, škola, fakulteta, naučne zajednice, kreativnih industrija, a sa druge strane podršku svih državnih organa i institucija. Verujem da ćemo uskoro imati do detalja izrađenu mapu puta koju ćemo moći našoj javnosti da predstavimo kako bi svi mogli da znaju šta je to što nas kao društvo čeka u naredne 3,5 godine.

Koliko zemalja učestvuje u ovakvim događajima, da li će sve zemlje članice imati svoje izložbene prostore?

U proseku govorimo o 100 zemalja. Poslednja specijalizovana svetska izložba imala je 118 zemalja učesnica, a neke prethodne imale su nešto manje. Svaka zemlja će predstavljati sebe, ali neće svaka zemlja imati samostalan nastup. To nije praksa čak ni na velikim svetskim izložbama iz brojnih razloga. Naša želja jeste da omogućimo jednak tretman kako privredno razvijenim zemljama, tako i zemljama u razvoju i to je jedan od velikih zadataka i naših ambicija koje imamo u vezi ovog projekta.

Da li će svet biti spreman za nas Da li ćemo 2027. biti spremni za "Ekspo" u svakom pogledu? - Želim da razmišljam na sledeći način: Da li će svet biti spreman za ono što ih očekuje 2027. godine u Beogradu?

Učestvovoli ste u predstavljanju Srbije kao kandidata za ovaj događaj. Šta je bilo presudno da naša zemlja dobije ulogu domaćina "Ekspa"?

- Sa moje tačke gledišta, presudila je neverovatna energija koja je vodila čitav tim ljudi koji su radili na tom poslu za svoju zemlju. To može zvučati kao kliše, ali toliko je ljudi bilo uključeno, da sam ubeđen da bez svakog pojedinca ko je na tom poslu radio, mi ne bismo uspeli. Ako bih, pak morao da konkretizujem, rekao bih sledeće: Srbija trenutno ima izuzetno dobar status i položaj na međunarodnoj sceni. U poslovima koji uključuju odlučivanje preko 170 zemalja kao što je bio ovaj, mi možemo da se nosimo sa najznačajnijim svetskim silama. Uz to, tema koju smo kandidovali i razradili je nova i neuobičajena, a tim koji je nju predstavljao tokom godinu i po dana se potrudio da je delegatima BIE predstavi na adekvatan i interesantan način.

Ipak, bilo je važno da verujemo. Razmislite, neko je na samom početku trebalo hrabro da odluči da se upustimo u tu trku. Ja mislim da je to naš najveći zadatak, da stvorimo novu generaciju mladih ljudi ponosnih na svoju zemlju koji veruju da mogu apsolutno sve. Taj uspeh se ne može kvantifikovati u završnom računu a jako je važan za našu budućnost.

Da li mislite da ćemo moći da na pravi način odgovorimo svim izazvovima u organizaciji jedne ovako velike manifestacije?

- Sigurno ne bih bio deo ove priče da mislim drugačije.

Očekujemo 4,5 miliona posetioca Kolika se posećenost očekuje i koliko ljudi će biti potrebno angažovati da manifestacija protekne u najboljem redu? Konzervativna procena je između 4,1 do 4,5 miliona poseta. Međutim, ukoliko uspemo da ostvarimo i 80 odsto naših ambicija, verujem da će broj ponovoljenih poseta rezultirati i daleko većim ciframa. Zbog toga moramo upravljati sa različitim scenarijima i skalirati sve procese tako da budu prilagodljivi na različite ishode.