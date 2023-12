VUČIĆ NA PITANJE "NOVOSTI": Morate da imate put da bi došao investitor - LJudi moraju od nečega da žive

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji brze saobraćajnice (Ib reda) granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) - Sombor - Kula - Vrbas - Srbobran - Bečej - Novi Bečej - Kikinda - granični prelaz sa Rumunijom (Srpska Crnja). Vučić je, odgovarajući na pitanje "Novosti" o značaju izgradnje ove deonice, komentarisao i naš video-serijal "Putevi za budućnost", i još jednom istakao koliko je izgradnja ovakve deonice važna za dolazak investitora.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Veoma sam zahvalan što ste to uradili. Ja znam da to nikada neće privući pažnju ljudi, da ste mi nešto opsovali ili vama ja, to bi imalo milione pregleda. A ovako, kada govorite o nečemu što je važno i što je suštinski, to mali broj ljudi želi da vidi. Ja sam sa pažnjom gledao i veoma sa zahvalan što ste to uradili - rekao je predsednik o našem serijalu "Putevi za budućnost".

Kako ističe, ljudi kažu "potreban mi je put, ali mi dajte investiciju, da imam od čega da živim".

- Zato se i napuštao ovaj deo u Zapadnobačkom okrugu, kao i u Severnobanatskom. Ja ih razumem. Ali morate da imate put da bi došao investitor. Neće da dođu. I doći će bolja vremena. Sada su loša vremena u Evropi što se ekonomije tiče. Sada čekam podatke da vidim, ali značajan deo EU je u minimalnom plusu ili u recesiji. Znači na plus 0,1, 0,2, ili 0,3. Prosečno će biti EU na plus 0,6. Stopa rasta je 2,6 u Srbiji, kako mi predviđamo. Nama je važno da Evropa raste, skoči, jer kada Evropa skoči sa svojim brojevima, posebno Nemačka, onda i naša industrija može da skače. Mi nismo čak ni računali na značajan uticaj koji ćemo da imamo od juna meseca, ukoliko sve bude u redu sa Stelantisovom električnom "pandom". Dakle, za treći i četvrti kvartal moći ćemo da računamo na povećanu stopu rasta. Naravno da je pitanje investicija važno, jer moraju ljudi od nečega da žive, da prehranjuju svoju porodicu, ovo je jedan od uslova da bismo to mogli da napravimo - naveo je Vučić.