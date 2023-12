Miroslavu Miškoviću povelja Saveza ekonomista Srbije za izuzetan doprinos u poslovnoj ekonomiji i menadžmentu

SAVEZ ekonomista Srbije dodelio je predsedniku Upravnog odbora Delta Holdinga, Miroslavu Miškoviću, Povelju za izuzetan doprinos u oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta.

Foto: Promo

- Dodelom Povelje za izuzetan doprinos, Savez ekonomista Srbije nastoji da u skladu sa svojim osnovnim ciljevima doprinese popularizaciji ekonomske nauke i struke, kao i afirmaciji pojedinaca i promociji dostignuća koja su ostvarena u oblasti ekonomije. Gospodin Mišković je, bez ikakve sumnje, jedan od pionira preduzetništva kod nas, koji je u proteklih više od 30 godina, zajedno sa svojim timom, izgradio najuspešniju privatnu korporaciju na našim prostorima. Uprkos brojnim izazovima, krizama kroz koje je prolazila čitava privreda i društvo, Delta Holding je kontinuirano rastao i razvijao se. Posebno je važno istaći svest o društvenoj odgovornosti kompanije. Delta fondacija, koju je osnovao gospodin Mišković, je od svog osnivanja do danas uložila više desetina miliona eura u društveno odgovorne projekte - navodi predsednik Saveza ekonomista Srbije, Aleksandar Vlahović.

Foto: Promo

Na dodeli povelje u Savezu ekonomista Srbije predsednik UO Delta Holdinga ukazao je na potcenjenu poziciju biznisa i preduzetnika u mentalitetu našeg društva.

- Tokom karijere retko sam primao nagrade. Ovo priznanje prihvatam rado, jer dolazi od ljudi iz struke. Povelja je važna i zato što su ljudi iz biznisa jedna od najpotcenjenijih grupa u našoj istoriji - rekao je Miroslav Mišković na svečanoj dodeli nagrade, uz poziv zajednici da menja stav koji ima prema biznisu, odnosno preduzetništvu.

Foto: Promo

- Na ovim prostorima stvorena je kultura u kojoj se ne ceni preduzetništvo. Biti biznismen, to je skoro uvredljivo. Ako za nekog kažu da je trgovac, to je gotovo isto kao da je lopov. Poslodavac je neko ko eksploatiše radnike, a privatnik je neko ko vara državu. Dajte da više govorimo o tome šta je zaista biznis, zašto je on važan za napredak jednog društva. To je jedini način da gradimo nove generacije preduzetnika, a oni će društvu to višestruko vratiti. To je jednostavna ekonomska istina, a naša je dužnost da tu istinu širimo - rekao je Mišković.