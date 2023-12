"HE ĐERDAP" STUB SRPSKOG ENERGETSKOG SISTEMA Ministarka Đedović: Odlični rezultati nakon revitalizacije (FOTO)

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da je "HE Đerdap 1" jedan od stubova elektroenergetskog sistema i da je njegovom revitalizacijom obezbeđen duži radni vek, kao i veća proizvodnja i pouzdanost rada ove elektrane.

Foto: Ministarstvo energetike

- "HE Đerdap 1" je više od pet decenija ponos srpske hidroenergetike i uspešno urađenom revitalizacijom biće to sigurno i narednih 30 do 40 godina, on je deo istorije, ali će završetkom revitalizacije biti i deo budućnosti Srbije - poručila je ministarka Đedović Handanović.

Foto: Ministarstvo energetike

- Dobili smo povećanu snagu, manji obim održavanja i višedecenijsku pouzdanost. Revitalizacijom smo uvećali kapacitet hidroelektrane i praktično dobili novih 100 zelenih megavata. "HE Đerdap 1" daje veliki doprinos stabilnosti i sigurnosti sistema i trenutno učestvuje u ukupnoj proizvodnji električne energije u Srbiji sa 23 odsto. Velike hidroelektrane na Dunavu će i u budućnosti biti jedan od stubova našeg elektroenergetskog sistema, kao i veliki i stabilni proizvođači zelene energije, a planiramo da gradimo i nove reverzibilne hidroelektrane, pre svega RHE Bistrica, što je važno zbog stabilnosti snabdevanja i integracije novih elektrana koje koriste energiju sunca i vetra - navela je ministarka.

Ukupno je u ovaj projekat uloženo više od 180 miliona evra. Glavni isporučilac opreme je ruska firma „Silovije mašini“, deo opreme revitalizovan je u domaćim fabrikama, a izvođači su bili radnici nekoliko domaćih firmi.

Foto: Ministarstvo energetike

Današnjem obeležavanju kraja revitalizacije poslednjeg agregata najveće srpske hidroelektrane prisustvovali su v.d. generalnog direktora "Elektroprivrede Srbije", ambasador Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandar Bocan Harcenko i predstavnici ruske firme „Silovije mašini”.

- Veliki trud koji je uložen u revitalizaciju hidroelektrane već je pokazao odlične rezultate. Proizvodnja je prešla projektovanu godišnju od 5. 5 milijardi kWh, a postavljen je dnevni rekord proizvodnje od 27.650 MWh - izjavio je v. d. generalnog direktora „Elektroprivrede Srbije“ Dušan Živković.

Foto: Ministarstvo energetike

On je poručio da EPS nastavlja revitalizacije u hidro sektoru , a najznačajniji projekti su modernizacija „Vlasinskih hidroelektrana“, „Bistrice“, „Potpeć“ i „Đerdap 2“.

BONUS VIDEO: FORUM O1 NA TEMU - NAŠA ODRŽIVA ZAJEDNICA Dubravka Đedović Handanović, min. rudarstva i energetike