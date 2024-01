PKS organizovala veliki skup o sajber rizicima i njihovom prevazilaženju: Informaciona bezbednost ključna za efikasno poslovanje

ŽIVIMO u eri digitalizacije, poslovanje se više prebacuje u virtuelni svet, pa se tako dešavaju i sve veće prevare i napadi na infrastrukturu.

Foto: PKS

Veoma je važno podizati i stalno unapređivati svest o sajber bezbednosti pojedinaca i poslovne zajednice kako bi adekvatno reagovali na rizike i izazove, istakla je Jelena Jovanović, savetnica predsednika PKS na otvaranju konferencije „Informaciona bezbednost“.

Ovaj skup u PKS okupio je veliki broj stručnjaka i kompanija koji se bave sajber bezbednošću sa ciljem da se kroz panele i diskusije daju odgovori na brojna pitanja u ovoj oblasti. Kako je Jovanović objasnila, konferencija u Komori prva je u nizu događaja čija je organizacija planirana tokom godine i u Subotici, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Kada je reč o sajber bezbednosti u privredi, posebnu pažnju treba da obrate sektori energetike i zdravstva, zatim logistika, mobilni operateri i prehrambeni sektor, dodala je predstavnica PKS. Te kompanije, ističe Jovanović, uglavnom su prenele deo svog poslovanja u virtuelni svet i uspostavile su nove procedure rada. Zato je sada potrebno uspostaviti i nove procedure bezbednosti među kojima su donošenje posebnih akata u okviru kompanija koji se tiču informacione bezbednosti.

Direktor Mreže za sajber bezbednost Nebojša Jokić podsetio je da je oblast informacione bezbednosti u Srbiji regulisana Zakonom o informacionoj bezbednosti koji je usvojen u januaru 2016. godine. Pravni okvir čini i Strategija razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti za period od 2021. do 2026. godine, a očekuje se i donošenje novih propisa.

Foto: PKS

Jokić je naglasio da je za Srbiju bitno to što sledi praksu EU, kao i to što je Zakon o informacionoj bezbednosti u skladu sa nizom evropskih direktiva. Naglašava da zemlje EU imaju rok do 17. oktobra 2024. da u svoje zakone implementiraju određene direktive i da se nada da će i Srbija biti na sličnom putu.

Foto: PKS

Nebojša Momčilović, direktor u kompaniji Veritas koja je globalni lider na polju čuvanja i upravljanja podacima ukazao je na važnost ovakvih konferencija i razmene znanja, iskustva i ideja kako da se unapredi bezbednost informacionih tehnologija u Srbiji.

Foto: PKS

Ljubica Vojinović, menadžer tima za razvoj ICT rešenja u kompaniji A1 istakla je da je veoma važno da se sa PKS i drugim partnerima podigne na viši nivo svest o rizicima koje donosi novo doba i da se zajedno radi na edukaciji.

Jelena Jovanović iz kompanije SKY Express naglašava da je glavna poruka kompanijama i organizacijama da treba da budu svesni sajber rizika, kao i da se obrate ekspertima i inženjerima kako bi zaštitili svoje digitalne podatke na adekvatan način. Takođe, veoma je važno edukovati i zaposlene u kompanijama o opasnostima da se zaštite na pravi način i održe sigurno poslovvanje.

Konferenciju u PKS je organizovalo Udruženje za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije (UEKID PKS).