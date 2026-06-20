STIŽE CRVENO SLOVO ZA CRVENIM SLOVOM: Ovo je detaljan kalendar pravoslavnih praznika za jul
U JULU se obeležavaju značajni pravoslavni praznici poput Svetog Jovana i Ognjene Marije.
Jul je jedan od najznačajnijih meseci u pravoslavnom kalendaru. Tokom ovog perioda obeležavaju se veliki praznici posvećeni Svetom Jovanu Krstitelju, Svetim apostolima Petru i Pavlu, Svetom arhangelu Gavrilu i Ognjenoj Mariji, a mnogi od njih u narodu su praćeni posebnim običajima i verovanjima.
7. jul - Ivanjdan
Srpska pravoslavna crkva 7. jula proslavlja Rođenje Svetog Jovana Krstitelja, praznik poznat kao Ivanjdan.
Sveti Jovan smatra se najvećim prorokom i pretečom Hristovim. U narodu postoji običaj da se na Ivanjdanpletu venčići od lekovitog bilja i poljskog cveća koji se kače na vrata doma kao simbol zdravlja, sreće i blagostanja.
12. jul - Petrovdan
Jedan od najvećih letnjih praznika je Petrovdan, koji se obeležava 12. jula u čast Svetih apostola Petra i Pavla.
Ovaj dan označava završetak Petrovdanskog posta. Mnoge porodice u Srbiji slave Petrovdan kao krsnu slavu, a u narodu se veruje da od ovog datuma počinju najtopliji letnji dani.
13. jul - Sabor Svetih apostola
Dan nakon Petrovdana, 13. jula, obeležava se Sabor svetih dvanaest apostola, poznat i kao Pavlovdan.
Ovaj praznik posvećen je Hristovim učenicima koji su širili hrišćanstvo širom sveta.
21. jul - Sveti Prokopije
Srpska pravoslavna crkva i vernici 21. jula proslavljaju Svetog Prokopija, jednog od ognjevitih svetaca. Njegov dan se svetkuje kao jedan od 18 "zaprečitih" dana u godini kada se odlažu svi teži i važniji poslovi.
26. jul - Sveti arhangel Gavrilo
Srpska pravoslavna crkva 26. jula proslavlja Sabor Svetog arhangela Gavrila.
Arhangel Gavrilo smatra se vesnikom Božjih poruka i jednim od najvažnijih anđela u hrišćanskoj tradiciji. Vernici mu se mole za zaštitu porodice, zdravlje i mir u domu.
30. jul - Ognjena Marija
Jedan od najpoštovanijih praznika u srpskom narodu je Ognjena Marija, koji se obeležava 30. jula.
Posvećen je Svetoj velikomučenici Marini. U narodu postoji verovanje da na ovaj dan ne treba raditi teške fizičke poslove, posebno na njivama i u polju, jer se praznik vezuje za zaštitu od požara, groma i drugih nepogoda.
Praznici koje mnogi ne propuštaju
Jul je mesec bogat velikim svetiteljima i praznicima koji okupljaju porodice, čuvaju tradiciju i podsećaju na značaj vere. Zato mnogi vernici upravo tokom jula posećuju crkve, pale sveće za zdravlje svojih najbližih i poštuju običaje koji se vekovima prenose s kolena na koleno.
(Espreso)
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