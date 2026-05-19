UMERENO OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA, LOKALNO SA PLJUSKOVIMA: Vremenska prognoza za utorak, 19. maj

В.Н.

19. 05. 2026. u 00:05

Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu Srbije posle podne ponegde kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine.

УМЕРЕНО ОБЛАЧНО СА СУНЧАНИМ ИНТЕРВАЛИМА, ЛОКАЛНО СА ПЉУСКОВИМА: Временска прогноза за уторак, 19. мај

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 19 do 23.

Vreme u Beogradu

Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura oko 10 stepeni, najviša oko 22.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana promenljivo i postepeno toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.

Uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, koji će ponegde biti praćen i grmljavinom.

HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

18. 05. 2026. u 17:00

MUP UPUTIO HITNU DEPEŠU! Zaposlenima u tom ministarstvu ove stvari su strogo zabranjene

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova uputilo je Depešu svim organizacionim jedinicama, koju je potpisao potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, o obaveznom hitnom postupanju u slučaju saznanja o nedozvoljenom angažovanju zaposlenih u MUP-u, u skladu sa podzakonskim aktima, Kodeksom policijske etike i Pravilnikom o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u MUP.

18. 05. 2026. u 19:00

CBAM VELIKI IZAZOV ZA DEKARBONIZACIJU I OIE MEGAVATE: Generalni direktor „Elektroprivrede Srbije“ na Jahorina ekonomskom forumu