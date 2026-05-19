UMERENO OBLAČNO SA SUNČANIM INTERVALIMA, LOKALNO SA PLJUSKOVIMA: Vremenska prognoza za utorak, 19. maj
Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, na jugu i jugozapadu Srbije posle podne ponegde kiša ili lokalni pljusak uz mogućnost grmljavine.
Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.
Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša od 19 do 23.
Vreme u Beogradu
Malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren severni i severozapadni vetar.
Najniža temperatura oko 10 stepeni, najviša oko 22.
Vreme narednih dana
Idućih sedam dana promenljivo i postepeno toplije vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala.
Uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u brdsko-planinskim predelima i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska, koji će ponegde biti praćen i grmljavinom.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"Čestitam ti robe auta, kuće i svog izgleda! Lečite komplekse, a ne da ih zadovoljavate"
18. 05. 2026. u 19:58
MUP UPUTIO HITNU DEPEŠU! Zaposlenima u tom ministarstvu ove stvari su strogo zabranjene
18. 05. 2026. u 19:00
"TEŠKO PRIČA, SKORO NIKAKO..." Darko Mladić: Zdravlje generala Mladića i dalje teško
18. 05. 2026. u 17:32
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
FARMER OSTAVIO 5 KRAVA NA PUSTOM OSTRVU: 130 godina kasnije naučnici nisu mogli da veruju šta vide
PRIČA o pet krava ostavljenih na izolovanom ostrvu Amsterdam u Južnom okeanu prerasla je u jedno od najneobičnijih poglavlja moderne biologije.
14. 05. 2026. u 14:24 >> 20:55
Komentari (0)