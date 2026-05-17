Društvo

SNEG OKOVAO SRBIJU USRED PROLEĆA: Temperatura u minusu, padavine i u ostatku dana

В. Н.

17. 05. 2026. u 10:15

SNAŽAN ciklon doneo koji se premešta preko Srbije svojim centrom preko Vojvodine ka Karpatima, doneo je veoma obilne padavine i jako zahlađenje.

СНЕГ ОКОВАО СРБИЈУ УСРЕД ПРОЛЕЋА: Температура у минусу, падавине и у остатку дана

Foto: Printskrin/InfoKop

Prvog dana vikenda bilo je jake kiše i obilnih pljuskova sa grmljavinom.

Danas je vreme pravo jesenje, temperature se u većem delu Srbije kreću oko samo 10 stepeni.

Na planinama južne Srbije iznad 1600 metara nadmorske visine pada sneg. Preovladava prava vejavica, s obzirom na to da je sneg praćen olujnim severozapadnim vetrom, koji stvara pravu zimsku mećavu, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Sneg pada i na višim delovima Kopaonika, pa se zabeleo i sam centar.

Sneg će padati i u nastavku dana, a očekuje se da napada i do 5 cm.

Temperatura je opala na 0-1°C.

Sneg pada i na višim planinama na Kosovu i Metohiji, pa se snežna granica na Prokletijama, Šar planini i drugim planinama spustila na 1600-1700 metara, a sneg će padati tokom celog dana.

Sneg na planinama u ovom delu godine veoma je retka pojava, ali nije neuobičajena i tokom ovogodišnjeg maja padao je u više navrata.

U vreme katastrofalnih poplava maja 2014. godine, obilne padavine na Kopaoniku bile su u obliku snega i tog 15. maja u jednom danau palo je čak 60 cm snega.

Veoma je hladno i na Zlatiboru, ali uz kišu i temperaturu od 5 stepeni, a u Sjenici je 7 stepeni.

Od sutra stabilizacija vremena i postepeno otopljenje.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!
Fudbal

0 6

DONALD TRAMP GLEDA I NE VERUJE: Iran ga šokirao!

Još uvek traje krhko primire koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), ali sport i te kako oseća posledice cele te situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

16. 05. 2026. u 12:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA DANAS GOTOVO OKOVANA KIŠOM: Meteorolog Todorović objasnio do kada će se na Balkanu zadržati Đenovski ciklon
Društvo

0 4

SRBIJA DANAS GOTOVO OKOVANA KIŠOM: Meteorolog Todorović objasnio do kada će se na Balkanu zadržati Đenovski ciklon

U SRBIJI će danas biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, dok meteorolozi upozoravaju da se tokom dana očekuju obilnije padavine u pojedinim delovima zemlje. Prema najnovijoj prognozi, više kiše pašće u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok se krajem dana očekuje postepeni prestanak padavina i slabljenje oblačnosti.

17. 05. 2026. u 07:13

Politika
Tenis
Fudbal
BARSELONA ŠIROM OTVORILA VRATA SRBINU! Dušan Vlahović je ovo čekao celog života!

BARSELONA ŠIROM OTVORILA VRATA SRBINU! Dušan Vlahović je ovo čekao celog života!