SNEG OKOVAO SRBIJU USRED PROLEĆA: Temperatura u minusu, padavine i u ostatku dana
SNAŽAN ciklon doneo koji se premešta preko Srbije svojim centrom preko Vojvodine ka Karpatima, doneo je veoma obilne padavine i jako zahlađenje.
Prvog dana vikenda bilo je jake kiše i obilnih pljuskova sa grmljavinom.
Danas je vreme pravo jesenje, temperature se u većem delu Srbije kreću oko samo 10 stepeni.
Na planinama južne Srbije iznad 1600 metara nadmorske visine pada sneg. Preovladava prava vejavica, s obzirom na to da je sneg praćen olujnim severozapadnim vetrom, koji stvara pravu zimsku mećavu, navodi Đorđe Đurić u svojoj prognozi.
Sneg pada i na višim delovima Kopaonika, pa se zabeleo i sam centar.
Sneg će padati i u nastavku dana, a očekuje se da napada i do 5 cm.
Temperatura je opala na 0-1°C.
Sneg pada i na višim planinama na Kosovu i Metohiji, pa se snežna granica na Prokletijama, Šar planini i drugim planinama spustila na 1600-1700 metara, a sneg će padati tokom celog dana.
Sneg na planinama u ovom delu godine veoma je retka pojava, ali nije neuobičajena i tokom ovogodišnjeg maja padao je u više navrata.
U vreme katastrofalnih poplava maja 2014. godine, obilne padavine na Kopaoniku bile su u obliku snega i tog 15. maja u jednom danau palo je čak 60 cm snega.
Veoma je hladno i na Zlatiboru, ali uz kišu i temperaturu od 5 stepeni, a u Sjenici je 7 stepeni.
Od sutra stabilizacija vremena i postepeno otopljenje.
(Telegraf.rs)
