Stiže dvostruki vremenski udar: Prvo kiša i grmljavina, pa naglo otopljenje – ali spremite se za novi kijamet!

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

VREME U SRBIJI

Ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren vetar, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni.

Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Jutarnja temperatura oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 17.

PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA

U utorak će biti promenljivo oblačno vreme i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom.

Zatim se očekuje promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima uz postepeni porast temperature od četvrtka, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Krajem perioda (od nedelje 26. aprila) uslediće novo, jače naoblačenje sa padavinama.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje