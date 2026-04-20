Stiže dvostruki vremenski udar: Prvo kiša i grmljavina, pa naglo otopljenje – ali spremite se za novi kijamet!
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutru na severu i zapadu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Vetar slab i umeren vetar, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak, severozapadni.
Jutarnja temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni.
Jutarnja temperatura oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 17.
PROGNOZA ZA NAREDNIH SEDAM DANA
U utorak će biti promenljivo oblačno vreme i malo svežije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom koji će u brdsko-planinskim predelima biti praćen i grmljavinom.
Zatim se očekuje promenljivo oblačno vreme u većini mesta sa sunčanim intervalima uz postepeni porast temperature od četvrtka, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Krajem perioda (od nedelje 26. aprila) uslediće novo, jače naoblačenje sa padavinama.
(sputnikportal.rs)
