Ne odgovarajte na sumnjive poruke: MUP upozorava - Prevaranti šalju lažni SMS i pozivaju na plaćanje

Zagorka Uskoković

19. 04. 2026. u 13:43

Povodom pojave lažnih SMS poruka o navodnim kaznama i popustima za plaćanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava saobraćajne policije, obaveštava građane da su uočene lažne SMS poruke u kojima se, zloupotrebom naziva državnih organa, građani dovode u zabludu da imaju izrečenu novčanu kaznu i pozivaju se da je plate putem prevarnih internet domena.

Не одговарајте на сумњиве поруке: МУП упозорава - Преваранти шаљу лажни СМС и позивају на плаћање

Podsećamo da su i druge organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnom periodu već upozoravale na slične internet prevare i naglašavamo da MUP nikada ne dostavlja obaveštenja o kaznama putem SMS poruka koje sadrže linkove za plaćanje, niti na taj način omogućava plaćanje novčanih kazni.

Zvanična komunikacija sa građanima u vezi sa saobraćajnim prekršajima vrši se isključivo preko portala eUprava, putem usluge elektronskog sandučeta (eSanduče).

Pozivamo građane da ne otvaraju sumnjive linkove iz SMS poruka, ne unose lične i bankarske podatke na neproverenim sajtovima i da sve informacije proveravaju isključivo preko portala eUprava ili nadležnih organizacionih jedinica MUP-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima mere radi zaštite građana i sprečavanja zloupotreba.

