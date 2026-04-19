Nove informacije: Generala Mladića pregledaće u sredu u Haškom zatvoru dva srpska lekara
DVA srpska lekara pregledaće u sredu, 22. aprila u zatvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični tribunal u Hagu bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića jer mu se zdravstveno stanje pogoršalo, izjavio je Mladićev sin Darko.
- Ja sutra letim u Hag. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić takođe će sutra odvojeno posetiti generala Mladića kao predstavnik vlade Srbije. Kardiolog i neurolog iz Srbije odlaze u utorak, 21. aprila u Hag gde će moći da ga pregledaju u sredu 22. aprila. Njegovo stanje se pogoršalo - rekao je Darko Mladić.
On je dodao da je njegov otac izuzetno slab, da ima poteškoća sa govorom i da ne može sam da ustane ili sedi na krevetu.
Zatvorska dokumentacija takođe potvrđuje veoma ozbiljno pogoršanje Mladićevog zdravstvenog stanja, a porodica trenutno čeka odgovor od suda na zahtev Rusije i Srbije upućen Savetu bezbednosti UN za njegovo puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga.
U decembru je zamenik stalnog predstavnika Rusije u UN Marija Zabolotskaja zatražila na sastanku Saveta bezbednosti UN da se Ratko Mladić prebaci u Srbiju radi odsluženja kazne ili da bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga kako bi mogao da provede ostatak života uz odgovarajuću palijativnu negu.
Ratko Mladić je u zatvoru pretrpeo najmanje dva moždana udara i bio je nekoliko puta operisan.
General Mladić uhapšen je 2011. godine, u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju /MKSJ/ proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio ga na doživotnu zatvorsku kaznu.
