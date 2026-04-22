"Krtice" spremne za beogradski metro: Dve mašine napravljene u Kini uskoro stižu u Srbiju - oglasio se ministar Mali (VIDEO)

ZAVRŠENA je izgradnja dve TBM mašine, takozvane „krtice“, koje će se koristiti za izgradnju beogradskog metroa. Krtice su napravljene u Kini, a danas je, u fabrici proizvođača CRCHI u kineskom gradu Čangša, počelo fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti „krtica“, saopštio je ministar finansija Siniša Mali.

Foto: Power China

- Tokom testiranja se proveravaju svi najvažniji sistemi TBM-a – mehanički, hidraulični, električni i upravljački, kako bi se obezbedila potpuna spremnost za rad na terenu. Testovi se izvode u kontrolisanim uslovima koji simuliraju realan rad mašine u tunelu. Po završetku testiranja, „krtice“ će, kako očekujemo, tokom juna meseca „krenuti“ za Srbiju.

Sa izgradnjom ove dve mašine, izgrađene po najsavremenijim i najvišim standardima, napravili smo veliki korak u izgradnji beogradskog metroa, o kome sanjaju generacije Beograđana.

Izgradnja metroa u Beogradu je projekat od kapitalnog, vitalnog značaja, i on će u potpunosti unaprediti kvalitet javnog prevoza u Beogradu i smanjiti gužve, bolje povezati udaljene delove grada, i doprineti da imamo mnogo zdraviji grad i životnu sredinu.

Ovo je još jedno ispunjeno obećanje koje smo dali građanima Beograda i Srbije. Metro će postati kičma javnog prevoza u glavnom gradu i promeniti njegov ritam, čineći ga modernijim i prijatnijim za život - napisao je Mali na svom "Instagramu".