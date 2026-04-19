Sutra počinje isplata za više grupa građana: Od novčanih pomoći do naknada
MINISTARSTVO za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata 20. aprila 2026. godine.
Isplata će biti za ove korisnike:
- Porodični smeštaj za mart 2026.
- Dečji dodatak za mart 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju
- Roditeljski dodatak za mart 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju
- Boračko-invalidska zaštita za mart 2026.
- Nega i pomoć za za mart 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju
- Novčana socijalna pomoć za mart 2026. za Srbiju i Kosovo i Metohiju
