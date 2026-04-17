(MAPE) Ciklon "meša karte" na nebu, ovaj dan je ključan: Ristić i Čubrilo otkrili kakvo nas vreme očekuje

Meteorolozi najavljuju dinamičan kraj aprila uz česte promene vremena - smenu toplih i sunčanih dana s periodima zahlađenja, kiše i lokalno snega u planinskim predelima, dok se oko 22. aprila očekuje najizraženiji prodor hladnijeg vazduha.

Kako su meteorolozi najavili, pred nama je period koji će obeležiti smena toplih dana i naglih zahlađenja. Dok ćemo u petak i tokom većeg dela vikenda uživati u sunčanim intervalima i temperaturama koje priliče pravom proleću, kraj meseca donosi sasvim drugačiju sliku.

Do kraja aprila očekuje nas prava "borba" vazdušnih masa, koja će kulminirati pojavom kiše, ali i snega u planinskim predelima, dok će sam završetak meseca proteći u znaku nestabilnog, ali znatno toplijeg vremena.

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je detaljnu vremensku prognozu za naredni period, naglašavajući da ćemo do kraja ove nedelje ostati u režimu relativno toplog vremena uz samo retku pojavu kiše. Danas i sutra može biti lokalnih pljuskova, dok će vikend u većini predela biti suv, idealan za boravak u prirodi.

- Maksimumi će se do subote kretati od 14 do 24 stepeni, dok nas u subotu očekuje neznatno osveženje uz severozapadni vetar, pa će se temperature kretati od 13 do 21 stepeni - navodi Čubrilo.

Stiže ciklon koji "meša karte" na nebu

Pravi preokret stiže početkom sledeće nedelje kada se očekuje razvijanje visinskog ciklona u našoj blizini. To će usloviti spuštanje hladnog vazduha sa severa, a iako modeli još uvek "mešaju karte" oko tačne snage ovog sistema, signal za zahlađenje je potpuno jasan.

- Oko 22. aprila očekuje se češća pojava kiše, dok je iznad 1.100 metara nadmorske visine moguć i sneg. Maksimumi bi se u tom periodu kretali od svega 5 do 14 stepeni - upozorava Čubrilo.

Ipak, od 25. aprila vazdušno strujanje okreće na južno, što donosi otopljenje i povratak temperatura u prosečne vrednosti, ali uz česte grmljavinske pljuskove i tipično prolećno, nestabilno vreme,.

Aprilsko šarenilo bez ekstremnih zahlađenja

Meteorolog Ivan Ristić takođe predviđa tipično aprilsko, promenljivo vreme do kraja meseca. On ističe da se nastavlja period u kojem će se smenjivati sunce i oblaci, uz povremenu pojavu slabe kiše ili pljuskova, ali bez ekstremno velikih količina padavina u većem delu zemlje.

- Temperature će se uglavnom kretati između 15 i 20 stepeni. Neće biti jačih zahlađenja za sada, ni nekih većih otopljenja, već se nastavlja ovaj promenljivi trend - objašnjava Ristić.

Idemo prema majskim temperaturama

Ipak, Ristić skreće pažnju na datum oko 20. aprila, kada ka nama kreće severozapadni front koji će doneti više kiše, ali Ristić napominje da to neće biti "prljava" kiša sa peskom. Uz jače naoblačenje, temperature će pasti na 5, 10 i 15 stepeni, a na Kopaoniku se može očekivati i po koja pahulja snega.

Nakon ovog prodora, sledi postepena stabilizacija. Temperature će ponovo biti u porastu i sve češće će prelaziti 20 stepeni.

Vremenska prognoza RHMZ: Topli petak i naoblačenje u ponedeljak

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će petak biti pretežno sunčan i topao za ovo doba godine, uz malu ili umerenu oblačnost. Ipak, popodnevni sati donose oprez za određene delove zemlje.

- Sredinom dana i posle podne u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije biće uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak sa grmljavinom - kažu u RHMZ. Jutarnja temperatura u petak biće od 6 do 12 stepeni, dok će najviša dnevna dostići od 20 do 24 stepeni uz slab do umeren severozapadni vetar.

Za vikend se zadržava pretežno sunčano vreme, uz uobičajen dnevni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Prema podacima RHMZ, ponedeljak je ključan dan za promenu jer tada stiže jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Ovo pogoršanje će pre podne zahvatiti severne predele, a do kraja dana će se proširiti i na ostale delove naše zemlje.

- Od utorka nas čeka manji pad temperature, promenljivo i nestabilnije vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom - zaključuju iz RHMZ.

