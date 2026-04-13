OGLASILI SE IZ BEOGRADSKOG VODOVODA: Ova opština sutra neće imati vodu

EKIPE JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavili su prekide vodosnabdevanja za sutra, 14. april.

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Palilula, sutra, 14. aprila 2026. godine, u periodu od 8.30 do 12.30 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju "Sunnyville".

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

- Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe - JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

